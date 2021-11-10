Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией
Как отметили в кабмине страны, в Минск направили информацию, что такая угроза существует, если республика "не прекратит свою деятельность".
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Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Пётр Мюллер в беседе с порталом "Виртуальная Польша".
"Такой сценарий учитывается. <...> Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", — сказал Мюллер.
Он подчеркнул, что польская сторона пока не получала никакого ответа от Белоруссии.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно за колючее заграждение, многие беженцы получили ранения. Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
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