Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Пётр Мюллер в беседе с порталом "Виртуальная Польша".

"Такой сценарий учитывается. <...> Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", — сказал Мюллер.