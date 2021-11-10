Глава Минтранса раскрыл сроки вывоза социальных грузов из портов Дальнего Востока

Министр уточнил, что дополнительного финансирования из федерального бюджета для этого не потребуется.

Все социально значимые грузы из портов на Дальнем Востоке планируют вывезти до конца ноября. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"По нашим расчётам при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены до конца ноября. К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объём нормальной судовой партии, <...> и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока", — сказал министр.

Он отметил, что дополнительного финансирования из федерального бюджета для этого не потребуется. Савельев добавил, что на данный момент сформирована группировка дополнительного флота из пяти единиц для снятия пиковых нагрузок, транспорт предоставили Fesсo и Sasco. Однако, по словам главы Минтранса, этого количества может не хватить, сейчас дальневосточные каботажные компании занимаются поиском ещё четырёх судов.