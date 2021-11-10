Совфед одобрил закон о зачислении в ПФР конфискованных у коррупционеров денег

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут зачисляться деньги, конфискованные у коррупционеров. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Как пояснила зампред Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, документ приводит в соответствие положения законодательства об обязательном пенсионном страховании и Бюджетного кодекса. Отмечается, что на данный момент, согласно закону, бюджет ПФР формируется за счёт страховых взносов, средств федерального бюджета, доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, а также добровольных взносов отдельных людей и организаций.

"Закон добавляет в этот перечень ещё один пункт. В бюджет ПФР будут поступать конфискованные деньги, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также суммы от реализации конфискованного имущества, тоже нажитого на коррупции", — говорится в сообщении.