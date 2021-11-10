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Совфед одобрил закон о зачислении в ПФР конфискованных у коррупционеров денег

Кроме того, в бюджет фонда будут поступать средства от реализации изъятого имущества, нажитого нечестным путём. Отмечается, что принятый документ добавляет в уже существующую норму ещё один пункт.

10 ноября, 13:49

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут зачисляться деньги, конфискованные у коррупционеров. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Как пояснила зампред Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, документ приводит в соответствие положения законодательства об обязательном пенсионном страховании и Бюджетного кодекса. Отмечается, что на данный момент, согласно закону, бюджет ПФР формируется за счёт страховых взносов, средств федерального бюджета, доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, а также добровольных взносов отдельных людей и организаций.

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"Закон добавляет в этот перечень ещё один пункт. В бюджет ПФР будут поступать конфискованные деньги, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также суммы от реализации конфискованного имущества, тоже нажитого на коррупции", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд предложил назначать пенсии по потере кормильца беззаявительно. Соответствующий законопроект размещён ведомством для общественного обсуждения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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