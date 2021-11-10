Гериатр Минздрава объяснила, почему коронавирус называют болезнью старения

Учёные всё чаще стали называть коронавирус болезнью старения. Ковид вызвал первую в истории эпидемию, которая так сильно зависит от возраста. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в ходе пресс-конференции "Формирование среды для активного долголетия в России".

"Быстрее всего растёт популяция людей старше 80 лет. Конечно, пандемия повлияла на демографическую ситуацию, потому что пожилые люди находятся в зоне риска. Конечно, ковид — это первая в истории человечества эпидемия, которая так зависит от возраста", — объяснила Ткачёва.

По её словам, многие учёные-геронтологи считают коронавирус болезнью старения. Это связано не только с его тяжёлым течением у пожилых людей, но и с тем, что инфекция переходит в длительный постковидный синдром. Кроме того, новый штамм коронавируса опасен для пожилых людей из-за своей скорости распространения. А осложнения от нового варианта инфекции уже давно известны.

"Что касается осложнений, то мы много раз об этом говорили. Это осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: это тромбозы, это риск инфарктов и инсультов, особенно у людей с имеющимися факторами риска", — сказала Ткачёва.