Пульмонолог заявил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Для тех, кто переболел коронавирусом и выписался из реанимации или отделения интенсивной терапии, крайне высок риск смерти в течение последующих трёх месяцев из-за постковидных осложнений. Об этом заявил в Совете Федерации главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

"В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трёх месяцев <...> Если сегодня все эти исследования, которые есть по "постковиду", сложить, посмотреть на их среднюю составляющую, мы можем процитировать такие значения. В среднем после ковида утомляемость у 40%, одышка — у 30%, проблемы со сном — у 30%, проблемы с тревогой, депрессии — у 20%, артралгия, миалгия — у 10% и так далее", — отметил врач.

Эксперт подчеркнул, что чем тяжелее протекала острая фаза болезни, тем сильнее выражаются проявления постковидного синдрома у пациента. При этом женщины переносят его хуже мужчин, хотя пик заболевания проходит для них легче. По словам Авдеева, из-за таких проявлений от 15% до 25% выписанных из больниц не возвращаются к прежней работе.