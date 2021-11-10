Глава Минобрнауки: 65% российских вузов перешли на удалёнку в нерабочие дни

65% российских вузов с 30 октября перешли на удалённый формат работы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Согласно нашему оперативному мониторингу, а в этот мониторинг входят все университеты, вузы и их филиалы, 65% выбрали удалённый формат работы, 27% попробовали в это время и организовали самостоятельную работу студентов, 6% использовали смешанный формат, и 2% вузов объявили о переносе каникул с другого времени на эти дни", — рассказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вместе с тем Фальков пояснил, что российские вузы могут самостоятельно определять формат обучения. Он отметил, что в разных регионах страны эпидемиологическая обстановка "очень динамичная".

Ранее Лайф сообщал, что вузы Москвы и Подмосковья договорились об эксперименте с QR-кодами. Ожидается, что в учебных заведениях появятся "ковид-фри-зоны", а число студентов, прошедших вакцинацию, будет постепенно увеличиваться.