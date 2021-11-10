Голикова: Рост смертности от ковида в РФ вызывает тревогу

Нынешний рост смертности от коронавируса в России вызывает тревогу. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"Но тревогу особую вызывает продолжающийся рост смертности. По оперативным данным, ежедневно из жизни уходит чуть более тысячи граждан. Анализ свидетельствует о том, что это, как правило, граждане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные", — отметила Голикова.