Голикова: Рост смертности от ковида в РФ вызывает тревогу
По данным вице-премьера, большинство скончавшихся — это россияне старше 60 лет, граждане, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные.
Фото © ТАСС/Сергей Карпухин
Нынешний рост смертности от коронавируса в России вызывает тревогу. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента Владимира Путина с правительством.
"Но тревогу особую вызывает продолжающийся рост смертности. По оперативным данным, ежедневно из жизни уходит чуть более тысячи граждан. Анализ свидетельствует о том, что это, как правило, граждане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные", — отметила Голикова.
По её данным, на сегодня в стране развёрнуто более 300 тысяч "коронавирусных" коек, из них занято 82,8%. По-прежнему 30% случаев заболевания приходится на Москву, Подмосковье и Петербург, по шести регионам наблюдается снижение заболеваемости, в 18 ситуация стабилизировалась. А вот в трёх субъектах — Хабаровском крае, Самарской и Омской областях — рост заболеваемости превышает среднероссийский уровень.
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