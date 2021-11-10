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Голикова: Рост смертности от ковида в РФ вызывает тревогу

По данным вице-премьера, большинство скончавшихся — это россияне старше 60 лет, граждане, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные.

10 ноября, 12:38

Фото © ТАСС/Сергей Карпухин

Нынешний рост смертности от коронавируса в России вызывает тревогу. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"Но тревогу особую вызывает продолжающийся рост смертности. По оперативным данным, ежедневно из жизни уходит чуть более тысячи граждан. Анализ свидетельствует о том, что это, как правило, граждане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные", — отметила Голикова.

Голикова рассказала, на сколько процентов упала заболеваемость ковидом после нерабочих дней

Голикова рассказала, на сколько процентов упала заболеваемость ковидом после нерабочих дней

По её данным, на сегодня в стране развёрнуто более 300 тысяч "коронавирусных" коек, из них занято 82,8%. По-прежнему 30% случаев заболевания приходится на Москву, Подмосковье и Петербург, по шести регионам наблюдается снижение заболеваемости, в 18 ситуация стабилизировалась. А вот в трёх субъектах — Хабаровском крае, Самарской и Омской областях — рост заболеваемости превышает среднероссийский уровень.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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