Голикова: Коечный фонд для пациентов с ковидом в России занят на 82,8%

В России для пациентов с коронавирусом развёрнуто более 300 тысяч коек, на сегодняшний день занято 82,8% из них. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день в РФ развёрнуто 301,5 тысячи ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тысяча коек. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 82,8%", — сказала она на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

Голикова уточнила, что в 41 регионе занятость мест выше среднероссийского показателя, но многие субъекты сознательно держат резерв, чтобы при росте госпитализаций они были застрахованы наличием коек.