Голикова: Коечный фонд для пациентов с ковидом в России занят на 82,8%
При этом сразу в 41 регионе занятость мест выше среднероссийского показателя, заметила вице-премьер.
Фото © Сайт Правительства Москвы
В России для пациентов с коронавирусом развёрнуто более 300 тысяч коек, на сегодняшний день занято 82,8% из них. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день в РФ развёрнуто 301,5 тысячи ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тысяча коек. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 82,8%", — сказала она на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.
Голикова уточнила, что в 41 регионе занятость мест выше среднероссийского показателя, но многие субъекты сознательно держат резерв, чтобы при росте госпитализаций они были застрахованы наличием коек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нынешняя волна ковида в России распространяется быстрее предыдущих. Из-за этого система оказания медпомощи претерпела определённые изменения, отметил он.
Комментариев: 0