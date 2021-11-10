Илья Красильщик ушёл с поста главы "Яндекс.Лавки"

Илья Красильщик покинул пост главы сервиса доставки "Яндекс.Лавка", теперь должность занимает Дмитрий Масюк. Об этом сообщил сам Красильщик в "Фейсбуке".

"С сегодняшнего дня я больше не глава "Яндекс.Лавки". На моём месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с "Лавкой" отвечает за весь FMCG компании ("Лавка", часть "Маркета", "Еда"). Из "Яндекса" не ухожу, более того, и в самой "Лавке" ещё нужно сделать много важных штук, на которые не хватало времени из-за операционки, и я хочу их доделать", — написал Красильщик.

Менеджер поблагодарил всех, с кем ему довелось работать и сотрудничать, а также попросил прощения у пользователей сервиса за недочёты в заказах и доставке. Красильщик возглавлял "Яндекс.Лавку" с момента её появления в 2019 году.