Илья Красильщик ушёл с поста главы "Яндекс.Лавки"
Отмечается, что при этом он продолжит работать в структурах компании. Красильщик возглавлял сервис с момента его появления в 2019 году.
Илья Красильщик. Фото © Instagram / krasilshchik
Илья Красильщик покинул пост главы сервиса доставки "Яндекс.Лавка", теперь должность занимает Дмитрий Масюк. Об этом сообщил сам Красильщик в "Фейсбуке".
"С сегодняшнего дня я больше не глава "Яндекс.Лавки". На моём месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с "Лавкой" отвечает за весь FMCG компании ("Лавка", часть "Маркета", "Еда"). Из "Яндекса" не ухожу, более того, и в самой "Лавке" ещё нужно сделать много важных штук, на которые не хватало времени из-за операционки, и я хочу их доделать", — написал Красильщик.
Менеджер поблагодарил всех, с кем ему довелось работать и сотрудничать, а также попросил прощения у пользователей сервиса за недочёты в заказах и доставке. Красильщик возглавлял "Яндекс.Лавку" с момента её появления в 2019 году.
Ранее Лайф рассказывал, что Почта России начнёт доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса". Услугу на первом этапе будут предоставлять только 27 столичных отделений, а получить её смогут пользователи приложения организации на Android.
Комментариев: 0