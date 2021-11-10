Голикова рассказала, на сколько процентов упала заболеваемость ковидом после нерабочих дней

По итогам нерабочих дней, которые в большинстве регионов России продлились с 30 октября по 7 ноября, темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились на 2,1%. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

По её словам, по-прежнему 30% случаев приходится на Москву, Подмосковье и Петербург, по шести регионам наблюдается снижение заболеваемости, в 18 ситуация стабилизировалась. А вот в трёх субъектах — Хабаровском крае, Самарской и Омской областях — рост заболеваемости превышает среднероссийский уровень.

"Но тревогу особую вызывает продолжающийся рост смертности. По оперативным данным, ежедневно из жизни уходит чуть более тысячи граждан. Анализ свидетельствует о том, что это, как правило, граждане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные", — отметила Голикова.