Онищенко считает самолёты самой опасной зоной риска для заражения ковидом

Бывший главный государственный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал неожиданное место с самым высоким, с его слов, риском заражения ковидом. По его мнению, это самолёт, где воздух во время полёта меняется, но не обеззараживается.

"Что такое самолёт? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набивается 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но, когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идёт воздухообмен, воздух не обеззараживается", — заметил эпидемиолог.

Если же кто-то из пассажиров всё же инфицирован, спрятаться от вируса невозможно ни в одной из частей воздушного судна, предупредил он. Поэтому введение в некоторых регионах России правила обязательного наличия QR-кода для посадки и покупки авиабилетов является правильной мерой, и она должна быть распространена по всей стране, считает Онищенко.