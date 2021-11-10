Онищенко считает самолёты самой опасной зоной риска для заражения ковидом
Эпидемиолог положительно оценил введение QR-кодов для посадки на борт на Камчатке и в Хабаровском крае и призвал распространить эту меру по всей стране.
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Бывший главный государственный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал неожиданное место с самым высоким, с его слов, риском заражения ковидом. По его мнению, это самолёт, где воздух во время полёта меняется, но не обеззараживается.
"Что такое самолёт? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набивается 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но, когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идёт воздухообмен, воздух не обеззараживается", — заметил эпидемиолог.
Если же кто-то из пассажиров всё же инфицирован, спрятаться от вируса невозможно ни в одной из частей воздушного судна, предупредил он. Поэтому введение в некоторых регионах России правила обязательного наличия QR-кода для посадки и покупки авиабилетов является правильной мерой, и она должна быть распространена по всей стране, считает Онищенко.
Ранее Лайф писал, что "Аэрофлот" выступает против QR-кодов при покупке авиабилетов. При этом глава компании Михаил Полубояринов заявил, что технические возможности проверять код при посадке на борт есть.
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