Мигрант рассказал, сколько стоила "путёвка беженца" в Белоруссию
По словам людей, находящихся сейчас на белорусско-польской границе, в республику они приехали из Северного Ирака, некоторые находились в Минске около полутора месяцев.
Фото © ТАСС / Юрий Шамшур
"Путёвка" в Белоруссию для беженцев с Ближнего Востока стоит 4–5 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.
"Мы направлялись из Багдада в Дамаск. Из Сирии летели в Белоруссию. Путёвка обошлась около четырёх с половиной тысяч долларов. Некоторые снимали жильё в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то — только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег", — признался собеседник агентства.
Беженцы рассказали, что приехали из Северного Ирака, Курдистана. Свои имена они не называют. Большинство из них рассчитывают через Польшу попасть в Германию, а оставаться в Белоруссии они не собираются. Мигранты отметили, что свои действия координируют через соцсети, в том числе через "Фейсбук", там же узнают последние новости.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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