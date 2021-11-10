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Мигрант рассказал, сколько стоила "путёвка беженца" в Белоруссию

По словам людей, находящихся сейчас на белорусско-польской границе, в республику они приехали из Северного Ирака, некоторые находились в Минске около полутора месяцев.

10 ноября, 11:49
<p>Фото © ТАСС / Юрий Шамшур</p>

Фото © ТАСС / Юрий Шамшур

"Путёвка" в Белоруссию для беженцев с Ближнего Востока стоит 4–5 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

"Мы направлялись из Багдада в Дамаск. Из Сирии летели в Белоруссию. Путёвка обошлась около четырёх с половиной тысяч долларов. Некоторые снимали жильё в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то — только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег", — признался собеседник агентства.

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Беженцы рассказали, что приехали из Северного Ирака, Курдистана. Свои имена они не называют. Большинство из них рассчитывают через Польшу попасть в Германию, а оставаться в Белоруссии они не собираются. Мигранты отметили, что свои действия координируют через соцсети, в том числе через "Фейсбук", там же узнают последние новости.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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