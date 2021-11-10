Мигрант рассказал, сколько стоила "путёвка беженца" в Белоруссию

"Путёвка" в Белоруссию для беженцев с Ближнего Востока стоит 4–5 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

"Мы направлялись из Багдада в Дамаск. Из Сирии летели в Белоруссию. Путёвка обошлась около четырёх с половиной тысяч долларов. Некоторые снимали жильё в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то — только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег", — признался собеседник агентства.