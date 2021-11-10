В Молдавии предупредили о риске нехватки ресурсов для возврата долга "Газпрому"

У Молдавии может не хватить ресурсов, чтобы закрыть долг перед "Газпромом". Об этом предупредил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Он уточнил, что план по реструктуризации задолженностей будет согласован после проведённого независимого аудита.

"У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счёт внутренних резервов, которых может не хватить", — сказал Чебан на пресс-конференции.