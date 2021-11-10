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В Молдавии предупредили о риске нехватки ресурсов для возврата долга "Газпрому"

Также глава компании "Молдовагаз" считает, что стране проще будет заключить новый контракт с российским холдингом из-за наличия множества дополнений к действующему.

10 ноября, 11:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У Молдавии может не хватить ресурсов, чтобы закрыть долг перед "Газпромом". Об этом предупредил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Он уточнил, что план по реструктуризации задолженностей будет согласован после проведённого независимого аудита.

"У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счёт внутренних резервов, которых может не хватить", — сказал Чебан на пресс-конференции.

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Чебан также уточнил, что у компании есть 19 дополнений к действующему контракту с российским газовым гигантом и будет проще заключить новый.

Напомним, что в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику идут, маршрут остался прежним — через территорию Украины.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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