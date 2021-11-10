Цена российского газа для Молдавии в декабре может снизиться до $430 за тысячу кубов
В октябре республика заключила контракт, согласно которому стоимость голубого топлива в ноябре составляет 450 долларов за тысячу кубометров.
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Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия в декабре может получать газ от "Газпрома" по цене 430 долларов за одну тысячу кубических метров вместо 450 долларов в ноябре.
"Цена на газ, поставляемый "Газпромом" для Молдавии, в декабре может составить 430 долларов за одну тысячу кубометров", — сказал Чебан в ходе пресс-конференции в Кишинёве.
Напомним, в октябре Молдавия заключила контракт, согласно которому цена на газ в ноябре составляет 450 долларов за одну тысячу кубических метров. Вскоре Кишинёв может обратиться к российской стороне для подписания нового соглашения.
Ранее сенатор Алексей Пушков ответил на заявление премьера Молдавии о "жестокой игре" России. Член Совфеда призвал недовольные западные страны не покупать у РФ газ, если им не нравятся условия.
Напомним, что в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику идут, маршрут остался прежним — через территорию Украины.
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