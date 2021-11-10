Цена российского газа для Молдавии в декабре может снизиться до $430 за тысячу кубов

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия в декабре может получать газ от "Газпрома" по цене 430 долларов за одну тысячу кубических метров вместо 450 долларов в ноябре.

"Цена на газ, поставляемый "Газпромом" для Молдавии, в декабре может составить 430 долларов за одну тысячу кубометров", — сказал Чебан в ходе пресс-конференции в Кишинёве.

Напомним, в октябре Молдавия заключила контракт, согласно которому цена на газ в ноябре составляет 450 долларов за одну тысячу кубических метров. Вскоре Кишинёв может обратиться к российской стороне для подписания нового соглашения.