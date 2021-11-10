"Не чувствовал поддержки": Олич назвал причины ухода из ЦСКА
Весной он возглавил столичный клуб, однако уже перед началом нынешнего сезона был вынужден его покинуть.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич назвал причины своего ухода из стана армейского клуба нынешним летом. Об этом сообщает Nacional.hr.
"В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных деталей, которые мне не понравились, и я решил (по согласованию с клубом) прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал", — отметил Олич.
Специалист также заметил, что перед началом нынешнего сезона он хотел собрать новый тренерский штаб, однако в клубе постоянно "навязывали что-то своё". Кроме того, Олич почувствовал, что ему не доверяют люди, с которыми он работал.
Напомним, Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА в конце марта 2021 года. Однако уже в середине июня руководство армейцев приняло решение о расставании с хорватским специалистом. Вместо него был назначен легендарный в прошлом защитник красно-синих Алексей Березуцкий.
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