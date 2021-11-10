Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич назвал причины своего ухода из стана армейского клуба нынешним летом. Об этом сообщает Nacional.hr.

"В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных деталей, которые мне не понравились, и я решил (по согласованию с клубом) прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал", — отметил Олич.

Специалист также заметил, что перед началом нынешнего сезона он хотел собрать новый тренерский штаб, однако в клубе постоянно "навязывали что-то своё". Кроме того, Олич почувствовал, что ему не доверяют люди, с которыми он работал.