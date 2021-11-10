Полузащитник "Краснодара" Кабелла может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции. Об этом пишет MSV Foot.

По данным издания, в услугах 31-летнего француза заинтересован стамбульский "Бешикташ". При этом клуб намерен подписать игрока в качестве свободного агента.