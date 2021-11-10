НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полузащитник "Краснодара" Кабелла может продолжить карьеру в Турции

Его соглашение с "быками" рассчитано до конца текущего сезона.

10 ноября, 09:52

Фото © ТАСС / Андрей Шрамко

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции. Об этом пишет MSV Foot.

По данным издания, в услугах 31-летнего француза заинтересован стамбульский "Бешикташ". При этом клуб намерен подписать игрока в качестве свободного агента.

VAR спасла от красной карточки: "Динамо" вырвало победу у "Краснодара" в РПЛ

VAR спасла от красной карточки: "Динамо" вырвало победу у "Краснодара" в РПЛ

Отметим, что контракт Кабелла с "быками" рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ он забил 3 мяча и отдал четыре результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1