Полузащитник "Краснодара" Кабелла может продолжить карьеру в Турции
Его соглашение с "быками" рассчитано до конца текущего сезона.
Фото © ТАСС / Андрей Шрамко
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции. Об этом пишет MSV Foot.
По данным издания, в услугах 31-летнего француза заинтересован стамбульский "Бешикташ". При этом клуб намерен подписать игрока в качестве свободного агента.
Отметим, что контракт Кабелла с "быками" рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ он забил 3 мяча и отдал четыре результативные передачи.
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