Артист "Квартала-95" рассказал, как Зеленскому из-за ранимости запрещали читать соцсети
По его словам, в номерах комики студии стараются не "мочить" бывшего коллегу, хотя на Украине много желающих покритиковать нынешнего президента.
Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Артист украинской студии "Квартал-95" Юрий Великий назвал президента Незалежной и своего экс-коллегу Владимира Зеленского очень ранимым человеком. Восприятие к критике у него поменялось после вступления в должность лидера Украины, рассказал комик в интервью Алесе Бацман.
"Что о нём (о Владимире Зеленском. — Прим. Лайфа) говорят — для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать "Фейсбук", "Ютуб" и прочее", — сообщил Великий.
По словам артиста, он не помнит, откуда такая информация, поскольку это было давно. Однако возможно, что комикам рассказала о данном запрете пресс-секретарь президента Украины. При этом в номерах студии "Квартал-95" стараются не "мочить" Зеленского. Хотя в стране много людей, которые хотят покритиковать нынешнего президента, признался Великий.
Ранее Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть шоу "Квартала-95". Президент Украины признался, что пишет участникам программы, что ему понравилось, а что не очень.
Комментариев: 0