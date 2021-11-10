Артист "Квартала-95" рассказал, как Зеленскому из-за ранимости запрещали читать соцсети

Артист украинской студии "Квартал-95" Юрий Великий назвал президента Незалежной и своего экс-коллегу Владимира Зеленского очень ранимым человеком. Восприятие к критике у него поменялось после вступления в должность лидера Украины, рассказал комик в интервью Алесе Бацман.

"Что о нём (о Владимире Зеленском. — Прим. Лайфа) говорят — для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать "Фейсбук", "Ютуб" и прочее", — сообщил Великий.

По словам артиста, он не помнит, откуда такая информация, поскольку это было давно. Однако возможно, что комикам рассказала о данном запрете пресс-секретарь президента Украины. При этом в номерах студии "Квартал-95" стараются не "мочить" Зеленского. Хотя в стране много людей, которые хотят покритиковать нынешнего президента, признался Великий.