Россияне в нерабочие дни чаще покупали дачную мебель и самогонные аппараты

Россияне в нерабочие дни стали чаще интересоваться товарами для обустройства квартиры и дачи, а также продукцией для хобби и досуга, например для самогоноварения. К такому выводу пришли эксперты "AliExpress Россия", проанализировав поведение покупателей с 28 октября по 7 ноября и сравнив его с активностью в период с 14 по 24 октября текущего года. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

"Спрос на дачную мебель вырос в 19 раз. Чаще всего в этой категории пользователи выбирали комплекты для террасы и садовые диваны. Другая популярная категория — фильтры-насадки для очистки воды: спрос на них вырос в семь раз за период", — отмечается в релизе.

Также в период нерабочих дней россияне часто выбирали увлажнители и ионизаторы воздуха (спрос вырос в 2,2 раза), а большой популярностью пользовались модели с функцией очистки воздуха и капсулами ароматерапии. Во время неожиданного отпуска люди увлеклись и дизайном жилья. Так, в 1,8 раза вырос спрос на вазы и на декоративные зеркала.

Ещё одна категория, которая стала больше интересовать россиян в нерабочие дни, — товары для хобби и досуга. Здесь повышенным спросом пользовались детские развивающие игры, например настольные лабиринты (спрос вырос в 5,6 раза), а также игрушки на дистанционном управлении (спрос вырос в 3,4 раза). Кроме того, в полтора раза чаще россияне покупали товары для самогоноварения — спиртовые дрожжи, комплекты из самогонного аппарата и фильтров. Спрос вырос и на музыкальные инструменты. Здесь лидерами стали акустические гитары и укулеле.

Интерес россиян в нерабочие дни повысился и к технике для дома. Так, например, спрос на принтеры увеличился в 2,2 раза, на системные блоки для ПК — в 1,7 раза, а на планшеты — в 1,2 раза. Популярностью пользовались портативные умные колонки, товары для обустройства умного дома и телевизоры.