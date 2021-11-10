Песков назвал неприемлемыми слова премьера Польши о причастности РФ к кризису на границе
Представитель Кремля подчеркнул что налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа "на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим ценностям".
Фото © ТАСС/ Валерий Шарифулин
Ситуация на границе Польши и Белоруссии, где застряли несколько тысяч мигрантов, по-прежнему остаётся крайне напряжённой, что вызывает беспокойство Москвы. При этом в Кремле назвали неприемлемыми слова премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что к этому кризису причастна Россия.
"Главное во всей этой истории — это судьба тысяч беззащитных людей. Мы обеспокоены. И в этом контексте мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несёт ответственность за ситуацию", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул что налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа "на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим ценностям". По его словам, ситуация на польско-белорусской границе продолжает накаляться.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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