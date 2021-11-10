Песков назвал неприемлемыми слова премьера Польши о причастности РФ к кризису на границе

Ситуация на границе Польши и Белоруссии, где застряли несколько тысяч мигрантов, по-прежнему остаётся крайне напряжённой, что вызывает беспокойство Москвы. При этом в Кремле назвали неприемлемыми слова премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что к этому кризису причастна Россия.

"Главное во всей этой истории — это судьба тысяч беззащитных людей. Мы обеспокоены. И в этом контексте мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несёт ответственность за ситуацию", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.