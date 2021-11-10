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Песков назвал неприемлемыми слова премьера Польши о причастности РФ к кризису на границе

Представитель Кремля подчеркнул что налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа "на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим ценностям".

10 ноября, 10:03
<p>Фото © ТАСС/ Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС/ Валерий Шарифулин

Ситуация на границе Польши и Белоруссии, где застряли несколько тысяч мигрантов, по-прежнему остаётся крайне напряжённой, что вызывает беспокойство Москвы. При этом в Кремле назвали неприемлемыми слова премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что к этому кризису причастна Россия.

"Главное во всей этой истории — это судьба тысяч беззащитных людей. Мы обеспокоены. И в этом контексте мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несёт ответственность за ситуацию", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул что налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа "на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим ценностям". По его словам, ситуация на польско-белорусской границе продолжает накаляться.

Премьер Польши связал кризис на границе с политикой России

Премьер Польши связал кризис на границе с политикой России

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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