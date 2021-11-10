Мурашко ответил на вопрос о необходимом для защиты от ковида уровне антител
Министр напомнил о важности сохранения их высокого количества, для чего рекомендуется ревакцинироваться спустя шесть месяцев после вакцинации.
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на данный момент точный уровень антител для стопроцентной защиты от коронавируса неизвестен. Об этом он сказал на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
"Мы пока точно, с достоверностью стопроцентной, не можем сказать, какой уровень антител 100% гарантирует стерильность", — заметил он.
При этом министр напомнил о важности сохранять их высокое количество, для чего и рекомендуется ревакцинироваться через полгода.
Ранее Михаил Мурашко назвал процент заболевших среди вакцинированных от ковида. В условиях распространения штамма "дельта" процент заразившихся привитых не превышает 3–4%. Также министр рассказал, сколько россиян ревакцинировались от ковида.
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