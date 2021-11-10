Мурашко ответил на вопрос о необходимом для защиты от ковида уровне антител

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на данный момент точный уровень антител для стопроцентной защиты от коронавируса неизвестен. Об этом он сказал на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

"Мы пока точно, с достоверностью стопроцентной, не можем сказать, какой уровень антител 100% гарантирует стерильность", — заметил он.