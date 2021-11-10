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Пульмонолог рассказал, о чём говорит затяжной кашель и как его побороть

Этот симптом, как указал специалист, свидетельствует об одном из примерно 50 заболеваний. При этом только часть из них связана с лёгкими.

10 ноября, 09:49

Фото © Pexels

Зачастую кашель лечат с помощью сиропов и горячих напитков, избавляясь от него всего за несколько дней. Однако иногда симптом может сохраняться в течение месяца и даже больше, что доставляет массу дискомфорта пациенту. О том, когда необходимо начинать бить тревогу, рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

По его словам, с кашлем сталкивается большинство людей, которые приходят на приём к медикам. Этот рефлекс организма, как указал специалист, свидетельствует об одном из примерно 50 заболеваний. При этом только часть из них связана с лёгкими.

"Это ещё и лор-заболевания (ухо, горло, нос), заболевания желудочно-кишечного тракта. Но здесь всё зависит от того, насколько кашель досаждает человеку", — приводит "Вечерняя Москва" слова Пальмана.

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Какие средства от кашля самые эффективные, рассказал пульмонолог

Врач отметил, что зачастую затяжной кашель свидетельствует о развитии бронхиальной астмы, хронического бронхита, болезни лёгких, а также о патологии верхних дыхательных путей или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая сопровождается изжогой.

Если кашель на протяжении долгого времени не даёт покоя человеку, необходимо обратиться к специалисту. При этом если же пациент покашливает после перенесённой инфекции, то можно подождать около месяца, добавил Пальман.

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Иммунолог назвал главную особенность кашля при коронавирусе

Ранее Лайф писал, что врач рассказал о неочевидных причинах утреннего кашля. Это может быть как признак заболевания, например сахарного диабета, так и последствие работы бытовой техники в доме.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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