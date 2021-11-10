Минюст не стал этапировать Саакашвили на заседание суда из-за опасения беспорядков

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не доставит экс-президента страны Михаила Саакашвили на заседание суда по делу о жестоком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому бывший лидер государства проходит в качестве обвиняемого, из-за информации о планирующихся беспорядках. Об этом говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

"Служба Госбезопасности публично заявила, что им стало известно, что планировалась блокировка дорог во время этапирования Саакашвили. <…> Указанные действия могли произойти и во время его этапирования в зал суда. Вместе с тем обвиняемый/осуждённый Саакашвили прекратил лечение и его перевод на судебный процесс и присутствие представляют дополнительный риск для его здоровья", — сказано в релизе.

В нём же подчёркнуто, что в связи с вышеперечисленным служба лишена возможности доставить политика в здание инстанции.