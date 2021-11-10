Минюст не стал этапировать Саакашвили на заседание суда из-за опасения беспорядков
Кроме того, такое решение приняли и в связи с тем, что экс-президент Грузии прекратил лечение и его перевод на судебный процесс представляет дополнительный риск для здоровья.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не доставит экс-президента страны Михаила Саакашвили на заседание суда по делу о жестоком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому бывший лидер государства проходит в качестве обвиняемого, из-за информации о планирующихся беспорядках. Об этом говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".
"Служба Госбезопасности публично заявила, что им стало известно, что планировалась блокировка дорог во время этапирования Саакашвили. <…> Указанные действия могли произойти и во время его этапирования в зал суда. Вместе с тем обвиняемый/осуждённый Саакашвили прекратил лечение и его перевод на судебный процесс и присутствие представляют дополнительный риск для его здоровья", — сказано в релизе.
В нём же подчёркнуто, что в связи с вышеперечисленным служба лишена возможности доставить политика в здание инстанции.
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Ранее Лайф рассказывал, что недовольные переводом Саакашвили в тюремную больницу заключённые учинили беспорядки. Осуждённые нецензурно ругались в адрес экс-президента и выражали протест включением-выключением света в камерах.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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