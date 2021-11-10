Голодные игры: Для чего Саакашвили потребовался вертолётный кортеж и тюремный детокс и кто делает на него ставку Как тайный агент Саакашвили будет работать из тбилисского заточения, почему главная мишень этого манёвра — российско-грузинские отношения и по какой причине он не пригодился на Украине. 9 ноября, 21:40 Фото © Aziz Karimov / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Повторяя подвиг Надежды Савченко, Михаил Саакашвили голодает уже более 40 дней. Несмотря на то что последствия этой "голодовки" незаметны, он заявил о резком ухудшении здоровья и потребовал отправить его в частную клинику.

Тайная перевозка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремного учреждения № 12 Тбилиси в подведомственную больницу № 18 была связана с его отказом от лечения, сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. "Михаил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему проводилось, и, соответственно, увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться", — прокомментировал чиновник. Затем экс-президента Грузии перевели в Глданскую тюремную клинику. Для минимизации провокаций сторонников беглого политика власти воспользовались вертолётом, что породило слух, согласно которому его собираются вывезти за границу.

Видео © Министерство юстиции Грузии

Странная "голодовка" Саакашвили стала поводом для удачной записи грузинскими оперативниками видеоролика с переводом политика в больницу, что, как говорится, расставило все точки над "i", полагает политолог Марат Баширов.

— Судя по всему, он находится в одиночной камере, в СИЗО, то есть у него могут быть и телевизор, и холодильник. Видео снято в цветном разрешении, и мы наблюдаем, что Саакашвили упитан, спокойно и не спеша передвигается, неплохо выглядит. Он не похож на человека, который голодает 40 дней, так что появление такого видео — крайне большая удача для действующих грузинских властей, так как оно разрушает большое количество мифов об ухудшении здоровья экс-президента, — заявил Баширов. — Сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, но технически у бывшего президента Грузии есть украинский паспорт, и его вполне могут выдать Украине.

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Special Penitentiary Service of Georgia

— Саакашвили приезжал повлиять на выборы, этого не случилось. Партия его сторонников их проиграла. Поэтому если США надавят, то его могут выдворить на Украину. Но если Грузия продемонстрирует доказательства вины экс-президента, то Вашингтону будет сложнее давить на Тбилиси. Он не кадровый сотрудник ЦРУ, а агент влияния. Он пришёл к власти в 2003 году. За почти 20 лет американские политики, которые налаживали с ним контакт, ушли со своих постов, сменили места работы и даже поумирали. А ему, чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно подтверждать свою полезность. Вероятно, в США сейчас не считают его таковым, тем более он и без Грузии сильно наследил на Украине Марат Баширов Политолог

Саакашвили не пользуется поддержкой у своих кураторов, в противном случае они бы предприняли какие-то действия, сделали бы заявления или профинансировали митинги. Эта поездка в Грузию стала жестом отчаянья политика, который никому не нужен.

— С точки зрения официального Тбилиси, Саакашвили — уголовник. С ним возятся, потому что он бывший президент. Если эта страна собирается как-то поддерживать статус правового государства, то просто так отпустить его они не смогут. Прекрасно видно, что у него скорее детокс-процедура, чем голодовка: он ест кашки, пьёт соки. Его сторонники толком ничего не делают, Саакашвили продолжит сидеть, — отметил политолог Александр Роджерс.

Фото © ТАСС / Georgian Interior Ministry Press Service via AP

Напомним, аналогичная ситуация с Михаилом Саакашвили уже случалась. В декабре 2017 года, когда у него разгорелся конфликт с Петром Порошенко, который лишил его украинского гражданства, поместив под арест. Однако во время конвоирования группа сторонников Саакашвили сумела блокировать транспорт, на котором его перевозили, а после на незначительное время освободить экс-президента Грузии от силовиков. Впрочем, это ему не помогло, киевская полиция оказалась сильнее — и президент Украины сумел выгнать своего конкурента в Польшу.

Появление Саакашвили в Грузии вынуждает страну лишний раз подчеркнуть свою проамериканскую ориентацию. Поэтому, возможно, никто и никуда высылать бывшего президента не будет, он и так находится на своём рабочем месте — в тюрьме.

— Определённые силы в США считают, что Грузия ослабила свою русофобскую линию в отношении Москвы и её необходимо обострить. Разница между нынешними грузинскими властями и Саакашвили только в том, что они реже об этом говорят вслух, но полностью сохраняют евроатлантический вектор. Есть мнение, что в случае кризиса они всё это оперативно забудут и попробуют наладить отношения с Россией. Именно поэтому возвращение Мишико — идеальный сценарий, чтобы не допустить такого поворота. В случае, если определённые политические силы пойдут на союз с Москвой, будет немедленно востребован сидящий в тюрьме Саакашвили. Функция маятника и дамоклова меча грузинской демократии, которую олицетворяет фигура этого политика, весьма пригодится США, — сказал Родионов.

Он добавил, что для американцев это не новая тактика. Схожим образом он действовали и в "арабскую весну" 2011 года, когда действующий президент Египта Хосни Мубарак, абсолютно проамериканский политик, уступил место новой оппозиции, которая больше отвечала интересам США.

Авторы Никита Юрченко