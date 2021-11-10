НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Происшествия
Газ
Миграционный кризис
Украина
Спорт
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Технологии
Криминал
Шоубиз
Тем временем:

Россиянка 27 лет ищет родного сына, которого у неё отняли в роддоме

Челябинец рассказал о двух днях "террора", которые предшествовали избиению мальчика

Раскрыта личность мошенника, который насмерть сбил подполковника СОБРа в Петербурге

В Петербурге на площади в 2 тысячи квадратов полыхает склад

Россиянин решил отомстить своей бывшей и отсудил у неё деньги за купленную в кредит машину

Сбивший подполковника СОБРа в Петербурге заявил на допросе, что принял его за бандита

Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта с отцом

В Москве найден мёртвым известный юрист Артур Воробьёв

В Москве пропал сын топ-менеджера McDonald’s Хамзата Хасбулатова

Разломившийся пополам контейнеровоз в Приморье сняли на видео с коптера

В Хакасии спецназовец МВД ранил ножом бывшую жену и её нового сожителя

Кадры с домофона доказали, что избитый челябинцем мальчик не участвовал в "пранке" над ним

Сатирик Альтов рассказал о состоянии сына, чей Porsche разорвало пополам от удара о столб

Голодные игры: Для чего Саакашвили потребовался вертолётный кортеж и тюремный детокс и кто делает на него ставку

Как тайный агент Саакашвили будет работать из тбилисского заточения, почему главная мишень этого манёвра — российско-грузинские отношения и по какой причине он не пригодился на Украине.

9 ноября, 21:40
<p>Фото © Aziz Karimov / Pacific Press / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Aziz Karimov / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Повторяя подвиг Надежды Савченко, Михаил Саакашвили голодает уже более 40 дней. Несмотря на то что последствия этой "голодовки" незаметны, он заявил о резком ухудшении здоровья и потребовал отправить его в частную клинику.

Тайная перевозка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремного учреждения № 12 Тбилиси в подведомственную больницу № 18 была связана с его отказом от лечения, сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. "Михаил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему проводилось, и, соответственно, увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться", — прокомментировал чиновник. Затем экс-президента Грузии перевели в Глданскую тюремную клинику. Для минимизации провокаций сторонников беглого политика власти воспользовались вертолётом, что породило слух, согласно которому его собираются вывезти за границу.

Видео © Министерство юстиции Грузии

Странная "голодовка" Саакашвили стала поводом для удачной записи грузинскими оперативниками видеоролика с переводом политика в больницу, что, как говорится, расставило все точки над "i", полагает политолог Марат Баширов.

Судя по всему, он находится в одиночной камере, в СИЗО, то есть у него могут быть и телевизор, и холодильник. Видео снято в цветном разрешении, и мы наблюдаем, что Саакашвили упитан, спокойно и не спеша передвигается, неплохо выглядит. Он не похож на человека, который голодает 40 дней, так что появление такого видео крайне большая удача для действующих грузинских властей, так как оно разрушает большое количество мифов об ухудшении здоровья экс-президента, — заявил Баширов. — Сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, но технически у бывшего президента Грузии есть украинский паспорт, и его вполне могут выдать Украине.

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Special Penitentiary Service of Georgia

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Special Penitentiary Service of Georgia

Саакашвили приезжал повлиять на выборы, этого не случилось. Партия его сторонников их проиграла. Поэтому если США надавят, то его могут выдворить на Украину. Но если Грузия продемонстрирует доказательства вины экс-президента, то Вашингтону будет сложнее давить на Тбилиси. Он не кадровый сотрудник ЦРУ, а агент влияния. Он пришёл к власти в 2003 году. За почти 20 лет американские политики, которые налаживали с ним контакт, ушли со своих постов, сменили места работы и даже поумирали. А ему, чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно подтверждать свою полезность. Вероятно, в США сейчас не считают его таковым, тем более он и без Грузии сильно наследил на Украине

Марат Баширов

Политолог

Who is новый президент Украины: Кто такой Андрей Ермак и почему его сватает на киевский престол журналист Дмитрий Гордон

Who is новый президент Украины: Кто такой Андрей Ермак и почему его сватает на киевский престол журналист Дмитрий Гордон

Саакашвили не пользуется поддержкой у своих кураторов, в противном случае они бы предприняли какие-то действия, сделали бы заявления или профинансировали митинги. Эта поездка в Грузию стала жестом отчаянья политика, который никому не нужен.

С точки зрения официального Тбилиси, Саакашвили уголовник. С ним возятся, потому что он бывший президент. Если эта страна собирается как-то поддерживать статус правового государства, то просто так отпустить его они не смогут. Прекрасно видно, что у него скорее детокс-процедура, чем голодовка: он ест кашки, пьёт соки. Его сторонники толком ничего не делают, Саакашвили продолжит сидеть, — отметил политолог Александр Роджерс.

Фото © ТАСС / Georgian Interior Ministry Press Service via AP

Фото © ТАСС / Georgian Interior Ministry Press Service via AP

Напомним, аналогичная ситуация с Михаилом Саакашвили уже случалась. В декабре 2017 года, когда у него разгорелся конфликт с Петром Порошенко, который лишил его украинского гражданства, поместив под арест. Однако во время конвоирования группа сторонников Саакашвили сумела блокировать транспорт, на котором его перевозили, а после на незначительное время освободить экс-президента Грузии от силовиков. Впрочем, это ему не помогло, киевская полиция оказалась сильнее — и президент Украины сумел выгнать своего конкурента в Польшу.

Появление Саакашвили в Грузии вынуждает страну лишний раз подчеркнуть свою проамериканскую ориентацию. Поэтому, возможно, никто и никуда высылать бывшего президента не будет, он и так находится на своём рабочем месте — в тюрьме.

Определённые силы в США считают, что Грузия ослабила свою русофобскую линию в отношении Москвы и её необходимо обострить. Разница между нынешними грузинскими властями и Саакашвили только в том, что они реже об этом говорят вслух, но полностью сохраняют евроатлантический вектор. Есть мнение, что в случае кризиса они всё это оперативно забудут и попробуют наладить отношения с Россией. Именно поэтому возвращение Мишико идеальный сценарий, чтобы не допустить такого поворота. В случае, если определённые политические силы пойдут на союз с Москвой, будет немедленно востребован сидящий в тюрьме Саакашвили. Функция маятника и дамоклова меча грузинской демократии, которую олицетворяет фигура этого политика, весьма пригодится США, — сказал Родионов.

Он добавил, что для американцев это не новая тактика. Схожим образом он действовали и в "арабскую весну" 2011 года, когда действующий президент Египта Хосни Мубарак, абсолютно проамериканский политик, уступил место новой оппозиции, которая больше отвечала интересам США.

Кровавая провокация: Польша готова применить силу против беженцев, обвинив в этом белорусские власти

Кровавая провокация: Польша готова применить силу против беженцев, обвинив в этом белорусские власти

Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1