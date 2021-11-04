Who is новый президент Украины: Кто такой Андрей Ермак и почему его сватает на киевский престол журналист Дмитрий Гордон Кто стоит за кулисами выдвижения человека из команды Зеленского Андрея Ермака, который ещё не успел разонравиться украинцам, и почему это делается сейчас? 4 ноября, 18:39 Фото © Getty Images / Mykola Miakshykov / Ukrinform / Barcroft Media

Рейтинг Зеленского неумолимо ползёт вниз, погребая надежды на второй срок. Соратники уже не надеются пережить зиму без военного конфликта в Донбассе, политическое соседство с главой страны становится токсичным. Вероятно, вброс про нового кандидата в президенты Ермака был сделан олигархом Игорем Коломойским, который решил сделать ставку ещё на одного своего человека и таким образом отыграться в будущем.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон сделал неоднозначное заявление. Выступая в прямом эфире телеканала "Украина 24", он сказал, что располагает информацией о следующем президенте Украины, которым может стать действующий глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Когда меня спрашивают о будущих кандидатах в президенты Украины, я вам первый, может, скажу, я думаю, среди кандидатов может оказаться Андрей Борисович Ермак, — заявил Гордон.

Рост тарифов на услуги ЖКХ, экономическая разруха и отсутствие хоть каких-то перспектив обрекают граждан Украины на новый "майдан". Так, после штурма "Житомиргаза" жителями, возмущёнными повышением тарифов на газ, Киев запросил срочной помощи у Белоруссии. Депутаты Верховной рады демонстрируют неуважение Зеленскому неприличными жестами, всё это фиксируют медиа и разносят по Интернету мемами. Депутат Рады Гео Лерос перед голосованием в парламенте за назначение нового министра обороны назвал Зеленского "главным предателем Украины", показав ему средний палец.

Фото © Facebook / ГОРДОН

— От поддержки Зеленского отказался глава Верховной рады Дмитрий Разумков, который обещает создать новую партию. Появились слухи о Ермаке, называют и других кандидатов: тут и Разумков, и Юлия Тимошенко, и даже говорят о возвращении Порошенко. В любом случае следующему президенту понадобится согласие олигархов, их финансовая поддержка. Судя по предыдущей динамике, примерно за два года до выборов всем соратникам Зеленского нужно отстраниться от "Слуги народа", чтобы реализовать свои планы на собственное президентство. Тогда негатив, собранный экс-кавээнщиками, не коснётся новых игроков. Так же действовал Порошенко, который, кстати, был одним из основателей "Партии регионов", — отметил публицист Борис Рожин.

Одной из особенностей деятельности Дмитрия Гордона являются "хайповые заявления", которые зачастую противоречат друг другу, считает политолог Дмитрий Родионов.

— Совсем недавно он говорил, что Зеленский последний президент, после него пост упразднят и главой государства будет премьер-министр, а страна станет парламентской республикой. Чьи установки так быстро меняются — его собственные или кураторов — большой вопрос. Главное достоинство Ермака в том, что о нём толком никто ничего не знает. На Украине огромный спрос на новые лица. Зеленского тоже выбрали только потому, что он не Порошенко. Люди надеялись, что это честный человек. Андрей Ермак, да и любой другой начинающий политик находятся в аналогичной позиции. Главный их ресурс — отсутствие политической грязи. Следующие выборы состоятся в 2024 году, и предстоит пережить несколько зим, единственное, что можно сказать про нового главу страны, — это будет не Зеленский, — сказал Родионов.

Андрей Ермак крайне амбициозен и самовлюблён. У него нет реальной поддержки людей или каких-то бизнес-групп, отметил политолог Александр Роджерс, в отличие от журналиста Дмитрия Гордона, которого, по его намёкам, опекает СБУ, но для него деньги не пахнут, и он может брать от кого угодно, например, одно время он обслуживал интересы Петра Порошенко.

— Ермак собирает дешёвую популярность. Делает вид, что он большой специалист в управленческих вопросах, но никакие факты это не подтверждают. Возможно, этим он и приглянулся Гордону. Была занятная история, когда он умудрился поругаться с Зеленским. Заявил, что, дескать, Владимир Александрович — номинальный президент, а за него всё делает он. Его, конечно, осадили, но осадочек остался, — напомнил Роджерс. — К тому же Андрей Ермак — кандидатура олигарха Игоря Коломойского, как и Зеленский. Поэтому выдвижение второй фигуры может быть попыткой реванша олигарха.

Отметим, Андрей Ермак, как и Зеленский, пришёл в политику из кинобизнеса, где ранее занимался продюсерской деятельностью, совмещая её с должностью помощника депутата от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева.

Авторы Никита Юрченко