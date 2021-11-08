Кровавая провокация: Польша готова применить силу против беженцев, обвинив в этом белорусские власти По мнению экспертов, Польша морально готова к тому, чтобы начать физически устранять беженцев из стран Ближнего Востока. Законодательная база для этого тоже готова. 8 ноября, 16:54 Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance

Ситуация с мигрантами на восточной границе Евросоюза приближается к точке кипения. После того как Минск прекратил задерживать мигрантов, идущих в сторону польской границы, их поток сильно увеличился. В итоге польские власти, не желая налаживать отношения с восточным соседом, начали собирать вооружённые силы на восточных рубежах. Их цель — защитить границу от незаконного пересечения.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире "Польского радио" сообщил, что, по мнению его страны, белорусские власти хотят довести ситуацию на границе до кровопролития.

— Я убеждён, это даже не впечатление, а я убеждён, что белорусские власти стремятся к эскалации. К эскалации, которая приведёт к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон, — сказал Вавжик.

Отметим, что проблема обострилась после того, как страны Евросоюза ввели санкции против Белоруссии и её президента. В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет заниматься отловом нелегальных мигрантов и их поимка полностью ляжет на "принимающую" сторону. На сегодняшний день границу Польши и Белоруссии пытались незаконно перейти более 30 тысяч человек.

Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance

Как полагает политолог Алексей Мартынов, ситуация с беженцами, несмотря на то что она сильно не нравится властям Польши, остаётся нерешённой, так как причина конфликта не устранена.

— Белоруссия действует в рамках международного права. На каком основании она должна отказывать в прилёте этим беженцам? Они же не говорят, что мы нелегальные мигранты, будем совершать преступления. Они все как один уверяют, что туристы. Это же не Лукашенко придумал перекрыть "Белавиа" маршруты в Европу, вот она и вынуждена летать в Иран, Турцию и другие страны Ближнего Востока. Летает не пустой, эти люди платят за билеты и приносят деньги. Аналогичные события происходят во всём мире. В Турции или Италии точно так же, — заметил эксперт.

Он добавил, что если бы польские власти и европейцы действительно хотели решить проблему, то для начала обсудили бы её с белорусскими властями, изложили свои требования, услышали, чего хочет Белоруссия, а после выработали бы компромиссное решение, которое устроило бы всех. Вместо этого Польша лишь требует, чтобы за неё выполняли работу по приграничному контролю, взамен не предлагая ничего.

— Вместо того чтобы вступать в диалог, они обкладывают Лукашенко рестрикциями. При этом я думаю, что попробовать развязать боевые действия, чтобы самостоятельно "наказать" белорусских пограничников, у них духу не хватит, особенно после заседания Высшего госсовета Союзного государства на прошлой неделе. Но вот в отношении мигрантов поляки готовы применить крайние меры (вплоть до расстрела), но, опять же, это будет не на совести Минска, а на совести Варшавы. Что, кстати, не сильно рифмуется с заявленными ценностями и правами человека от страны Евросоюза, — сказал Мартынов.

При этом Польша концентрирует войска на своей восточной границе. Сейчас, по словам министра обороны, границу от нашествия мигрантов охраняет порядка 12 тысяч военнослужащих. Ранее в СМИ попало видео, на котором колонна мигрантов движется к белорусско-польской границе.

Кадр из видео YouTube / in time Ukraine

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Петр Вавжик говорит о реальном сценарии, который Польша хочет осуществить. Косвенным доказательством тому служит факт, что в восточных областях страны разворачивается воинский контингент, который может начать использовать вооружение и военную технику по назначению. То есть против беженцев.

— Понятно, что все эти люди выбрали конечным пунктом Евросоюз, куда их всех так активно звали несколько лет назад. Но долететь до Германии они не могут, вот и прибывают в Минск, откуда и выдвигаются дальше по маршруту, а на пути у них стоят Польша и Литва, которые решили, что это тайное оружие Путина и Лукашенко. Сейчас вероятность военной провокации очень высока. Ещё год назад мы не предполагали, что пограничники используют силу и их за это никто не одёрнет. Мол, вы нарушаете конвенцию ООН. В итоге они их чуть ли не террористами называют, которых перебрасывает Минск. Поэтому мне кажется, что польская провокация может идти по тому же сценарию, — заявил Леонков.

В целом, как отмечает политолог Марат Баширов, Польша себя в последнее время ведёт крайне странно, обособленно от общеевросоюзовской политики, игнорируя повестку. В Евросоюзе есть определённое квотирование, и все страны должны принимать, содержать и адаптировать часть вынужденных переселенцев. При этом, уточняет эксперт, у Белоруссии таких обязанностей нет, поэтому люди, попавшие на её территорию, могут ехать дальше на Запад.

— Вопрос ещё в том, как поведут себя сами мигранты. Если пойдут на силовое воздействие, то это полякам полностью развяжет руки. Я, честно говоря, не верю, что в них будут стрелять, но в уставе пограничной службы такие меры прописаны. Во всей этой истории есть одно узкое место: если мигранты нарушают границу, то они должны быть задержаны, арестованы и осуждены польским судом согласно польскому же законодательству. Но поляки этого не делают, и возникает коллизия: либо действуйте по закону полностью, либо по квотам передавайте их органам Евросоюза. Вот такая вот развилка, — подчеркнул Баширов.

Напомним, проблема беженцев стала особенно актуальной после того, как страны Запада поддержали террористов в Сирийской Арабской Республике. После того как одна из ключевых стран оказалась разрушена, тысячи людей пошли через границу в страны Евросоюза.

Авторы Никита Юрченко