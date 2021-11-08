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Кровавая провокация: Польша готова применить силу против беженцев, обвинив в этом белорусские власти

По мнению экспертов, Польша морально готова к тому, чтобы начать физически устранять беженцев из стран Ближнего Востока. Законодательная база для этого тоже готова.

8 ноября, 16:54
<p>Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance

Ситуация с мигрантами на восточной границе Евросоюза приближается к точке кипения. После того как Минск прекратил задерживать мигрантов, идущих в сторону польской границы, их поток сильно увеличился. В итоге польские власти, не желая налаживать отношения с восточным соседом, начали собирать вооружённые силы на восточных рубежах. Их цель — защитить границу от незаконного пересечения.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире "Польского радио" сообщил, что, по мнению его страны, белорусские власти хотят довести ситуацию на границе до кровопролития.

Я убеждён, это даже не впечатление, а я убеждён, что белорусские власти стремятся к эскалации. К эскалации, которая приведёт к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон, — сказал Вавжик.

Отметим, что проблема обострилась после того, как страны Евросоюза ввели санкции против Белоруссии и её президента. В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет заниматься отловом нелегальных мигрантов и их поимка полностью ляжет на "принимающую" сторону. На сегодняшний день границу Польши и Белоруссии пытались незаконно перейти более 30 тысяч человек.

Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance

Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance

Как полагает политолог Алексей Мартынов, ситуация с беженцами, несмотря на то что она сильно не нравится властям Польши, остаётся нерешённой, так как причина конфликта не устранена.

Белоруссия действует в рамках международного права. На каком основании она должна отказывать в прилёте этим беженцам? Они же не говорят, что мы нелегальные мигранты, будем совершать преступления. Они все как один уверяют, что туристы. Это же не Лукашенко придумал перекрыть "Белавиа" маршруты в Европу, вот она и вынуждена летать в Иран, Турцию и другие страны Ближнего Востока. Летает не пустой, эти люди платят за билеты и приносят деньги. Аналогичные события происходят во всём мире. В Турции или Италии точно так же, — заметил эксперт.

Он добавил, что если бы польские власти и европейцы действительно хотели решить проблему, то для начала обсудили бы её с белорусскими властями, изложили свои требования, услышали, чего хочет Белоруссия, а после выработали бы компромиссное решение, которое устроило бы всех. Вместо этого Польша лишь требует, чтобы за неё выполняли работу по приграничному контролю, взамен не предлагая ничего.

Вместо того чтобы вступать в диалог, они обкладывают Лукашенко рестрикциями. При этом я думаю, что попробовать развязать боевые действия, чтобы самостоятельно "наказать" белорусских пограничников, у них духу не хватит, особенно после заседания Высшего госсовета Союзного государства на прошлой неделе. Но вот в отношении мигрантов поляки готовы применить крайние меры (вплоть до расстрела), но, опять же, это будет не на совести Минска, а на совести Варшавы. Что, кстати, не сильно рифмуется с заявленными ценностями и правами человека от страны Евросоюза, — сказал Мартынов.

При этом Польша концентрирует войска на своей восточной границе. Сейчас, по словам министра обороны, границу от нашествия мигрантов охраняет порядка 12 тысяч военнослужащих. Ранее в СМИ попало видео, на котором колонна мигрантов движется к белорусско-польской границе.

Кадр из видео YouTube / in time Ukraine

Кадр из видео YouTube / in time Ukraine

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Петр Вавжик говорит о реальном сценарии, который Польша хочет осуществить. Косвенным доказательством тому служит факт, что в восточных областях страны разворачивается воинский контингент, который может начать использовать вооружение и военную технику по назначению. То есть против беженцев.

Понятно, что все эти люди выбрали конечным пунктом Евросоюз, куда их всех так активно звали несколько лет назад. Но долететь до Германии они не могут, вот и прибывают в Минск, откуда и выдвигаются дальше по маршруту, а на пути у них стоят Польша и Литва, которые решили, что это тайное оружие Путина и Лукашенко. Сейчас вероятность военной провокации очень высока. Ещё год назад мы не предполагали, что пограничники используют силу и их за это никто не одёрнет. Мол, вы нарушаете конвенцию ООН. В итоге они их чуть ли не террористами называют, которых перебрасывает Минск. Поэтому мне кажется, что польская провокация может идти по тому же сценарию, — заявил Леонков.

В целом, как отмечает политолог Марат Баширов, Польша себя в последнее время ведёт крайне странно, обособленно от общеевросоюзовской политики, игнорируя повестку. В Евросоюзе есть определённое квотирование, и все страны должны принимать, содержать и адаптировать часть вынужденных переселенцев. При этом, уточняет эксперт, у Белоруссии таких обязанностей нет, поэтому люди, попавшие на её территорию, могут ехать дальше на Запад.

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Вопрос ещё в том, как поведут себя сами мигранты. Если пойдут на силовое воздействие, то это полякам полностью развяжет руки. Я, честно говоря, не верю, что в них будут стрелять, но в уставе пограничной службы такие меры прописаны. Во всей этой истории есть одно узкое место: если мигранты нарушают границу, то они должны быть задержаны, арестованы и осуждены польским судом согласно польскому же законодательству. Но поляки этого не делают, и возникает коллизия: либо действуйте по закону полностью, либо по квотам передавайте их органам Евросоюза. Вот такая вот развилка, — подчеркнул Баширов.

Напомним, проблема беженцев стала особенно актуальной после того, как страны Запада поддержали террористов в Сирийской Арабской Республике. После того как одна из ключевых стран оказалась разрушена, тысячи людей пошли через границу в страны Евросоюза.

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Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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