Как Запад раскачивает Казахстан и какие НКО будут свергать власть Политолог Дмитрий Родионов — о существующих на гранты Сороса НКО, которые спекулируют на теме русского языка и работают с казахской молодёжью по кальке с украинских методичек. 9 ноября, 20:29 Фото © Shutterstock

Внешние силы пытаются подорвать связи России и Казахстана. Именно эти цели стоят за случаями ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам республики, являющимися результатом информационного воздействия внешних сил. Об этом написал в статье, опубликованной в "Российской газете", глава МИД РФ Сергей Лавров. "К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", — отметил он. Факт того, что глава МИД пишет об этом в своей статье, да ещё и в официальной правительственной газете, говорит о том, что масштабы проблемы достаточно серьёзные, чтобы Москва уже не могла продолжать закрывать на это глаза.

И если ещё лет десять назад проявления русофобии в Казахстане наблюдались больше у выходцев из сельской местности, представителей малообразованного населения, то сейчас эта болезнь начинает охватывать всё больше различных слоёв общества. Она распространяется по стране, подобно злокачественной опухоли, и не замечать этого уже невозможно. Достаточно вспомнить недавний скандал с "языковыми патрулями".

Казахстан. Алма-Ата. Фото © ТАСС / Александров Павел

Стоит отметить, что русофобия в республике имеет два уровня. Первый — бытовой, то есть неприязнь к русскоязычным, что в Казахстане, всегда являвшемся самой интернациональной из республик Средней Азии, пока ещё воспринимается как проявление маргинальности. Но есть и другой — неприятие политики России, и это проникает в казахстанское общество намного глубже. К примеру, в сентябре в Алма-Ате состоялся митинг незарегистрированной Демократической партии, участники которого обвинили власти в том, что они сделали Казахстан экономически зависимым от Китая и России.

Это лишь один из примеров. Бенефициары подобных акций пытаются убедить население Казахстана (в том числе этнических русских) в том, что Москва покушается на независимость республики, что сотрудничество с ней опасно (запугивают "Крымским прецедентом", мол, Москва может захотеть по тому же сценарию забрать русскоязычный север Казахстана) и в конечном итоге — что необходимо выйти из ОДКБ и ЕАЭС.

И это уже не уровень уличных задир. Вот, например, известный политолог Досым Сатпаев после высказываний российских политиков об исторической принадлежности северных территорий Казахстана предлагает создать список "кремлёвских провокаторов", которым должен быть запрещён въезд в страну. Это, по его мнению, станет тестом для российских властей, осудят ли они подобные высказывания. "В любом случае это лишь первый шаг к тому, чтобы начать защищать свой суверенитет. Следующим шагом должен быть выход Казахстана из ЕАЭС, а потом приостановление своего участия в ОДКБ, как это когда-то сделал Узбекистан", — заявляет он.

Кстати, Сатпаев в своё время являлся директором казахстанского представительства, не раз попадавшего в поле зрения российских правоохранителей своей провокационной деятельностью Британского института по освещению войны и мира, работал политическим обозревателем "Форбс", сотрудничал с Немецким фондом им. Фридриха Эберта (тем самым, что привёз в Германию мальчика Колю, выступившего в бундестаге и назвавшего немецких солдат, уничтоженных советскими войсками под Сталинградом, "невинно погибшими").

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Понятно, о чём говорит Лавров? Ну или возьмём "классику" — фонд "Сорос – Казахстан". На протяжении многих лет эта организация занимается формированием негативного отношения казахстанского общества к совместной с Россией эксплуатации космодрома Байконур. Организацией инициируются жалобы на якобы "неправомерные действия" российской администрации, через подконтрольные СМИ вбрасываются тезисы о том, что якобы ущемляются права работающих там местных специалистов, о якобы экологической угрозе, которая исходит от эксплуатации космодрома.

Кстати, Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда, в период с 1995 по 2020 год в Казахстане потрачено около 100 миллионов долларов. Угадайте на что? Больше потратили только в России, а также в Киргизии, Армении, Грузии и Украине — в последних четырёх это дало известный результат.

Очевидно, нацелены все эти деятели и на результат в Казахстане. Как заявил в своём докладе на Гражданском форуме в Нур-Султане министр общественного развития Дархан Калетаев, в последние 15 лет общее число НКО в республике значительно выросло: если в 2003 году их было около двух тысяч, то сейчас — 22 тысячи. Примерно 200 неправительственных организаций Казахстана получают иностранное финансирование, 70% средств приходит из США. По словам Калетаева, сегодня в Казахстане действуют 53 международных организации, 30 иностранных государственных организаций, 77 зарубежных НКО и фондов.

Главной целью всех поддерживаемых США информационных проектов в Казахстане является ментально-психологический отрыв населения республики от России и подрыв позиций РФ в Центральной Азии. При этом ставка, как и в других бывших республиках, делается на молодёжь, которая должна быть воспитана на "западных ценностях", негативно настроена по отношению к России. Как достигается последнее, я уже писал на примере создания негативного образа РФ в связи с эксплуатацией Байконура. Вот ещё пример: в 2018-м раскручивалась тема, что Казахстан стал жертвой навязанного Россией дефицита сахара, созданного с помощью российских таможенных пошлин. В частности, эту тему разгоняло издание "Караван-сарай", спонсируемое центральным командованием Вооружённых сил США.

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И всегда те, кто занимается созданием негативного образа России, смогут сказать: "Я не против русских, что вы, я против имперской политики Москвы". Точно так же, напомню, всё начиналось на Украине, где скакавшие на майдане отрицали свою русофобию. Правда, скакали они под вполне себе русофобский лозунг: "Кто не скачет, тот москаль". А после победы "революции" откровенный фашизм проявил себя во всей красе в Донбассе…

В этом плане пример Украины должен чему-то научить казахстанские власти: опасно заигрывать с западными НКО, позволять им формировать мировоззрение молодёжи, основанное на русофобии. Ведь для воспитанного на этих ценностях молодого человека нынешние власти Казахстана — "марионетки" Москвы, которых необходимо заменить новым "демократическим правительством"…

И да, о Соросе! Стоит напомнить, что буквально накануне прошлогодних выборов в стране возникла новая политическая сила — "Оян, Казахстан!" — "Пробудись, Казахстан!" (название, до боли напоминающее "Повстань, Україно!"), создавшая коалицию "Республика", во главе которой встали такие деятели, как грантоедка НКО "Интерньюз", крупного оператора средств американского USAID в регионе, Бэлла Орынбетова, а также представитель финансируемого Соросом общественного фонда Zertteu Research Institute Галымжан Оразымбет. Стоит отметить, что вышеуказанные структуры вместе с находящимся на довольствии Сороса и USAID Казахстанским международным бюро по правам человека, запрещённой в стране организацией "Демократический выбор Казахстана" и структурами сбежавшего на Запад оппозиционера Мухтара Аблязова приняли активное участие в массовых беспорядках, разразившихся после избрания Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана.

Так что, если кто-то в правящей верхушке республики думает, что цель всей этой деятельности только Россия, это зря. Кстати, организация автора идеи "языковых патрулей" Куата Ахметова называется "Тіл майданы". Майданы, Карл! Майданы! Сергей Лавров в своей статье выражает уверенность, что уровень двусторонних отношений позволяет применять совместные меры по каждому "тревожному случаю" ксенофобии. Пока да. Пока этих случаев не стало слишком много и количество не перешло в качество…

Авторы Дмитрий Родионов