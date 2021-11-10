В Думе сожалеют из-за слов сестры Ротару, понадеявшейся на "возвращение" Крыма Украине

Зачастую звёзды не позволяют себе подобных высказываний, находясь в России, а за пределами нашей страны — да. Стоит рассмотреть возможность запрета выступлений таких артистов в РФ.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Лайфом выразил сожаление по поводу высказывания сестры Софии Ротару Аурики. Ранее народная артистка Украины заявила, что старшая сестра ждёт "возвращения" Крыма в состав Украины.

"Вызывают сожаление подобного рода заявления. Понятно, что это высказывания частных лиц, но в то же время признаваемых на территории нашей страны. И хотел бы обратить внимание таких артистов, что в 2014 году путём свободного волеизъявления жители Крыма высказывали своё мнение о присоединении к России. И этот вопрос не подлежит обсуждению", — сказал нам Швыткин.

Зампред думского комитета отметил, что возвращения Крыма в состав Украины не произойдёт, если только Незалежная не станет частью нашей страны. По его словам, полуостров был, есть и будет регионом РФ.

"Я давно высказывался, что должна быть соизмеримость гражданской позиции. Мы понимаем, что спорт, как и культура, должен быть вне политики, но вместе с тем артисты должны сами давать этому оценку", — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что необходимо изучить возможность запрета выступать в России тем, кто позволяет себе подобные высказывания. По его мнению, находясь в РФ, артисты не комментируют вопрос принадлежности Крыма в таком ключе, будучи же за пределами нашей страны, позволяют себе вольности. Однако, отметил Швыткин, зарабатывают они главным образом на россиянах. Это политика двойных стандартов, и Министерство культуры должно обратить на это внимание, заключил депутат.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму сочли нацистским план Арсена Авакова по "возвращению" полуострова. Анастасия Гридчина напомнила, что экс-министр внутренних дел является "крёстным отцом украинских нацбатальонов" и продолжает идеологическую линию гитлеровской Германии и США.