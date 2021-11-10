Австралийские учёные связали развитие тревожности и депрессии с сидячим образом жизни

Малоподвижный образ жизни способствует развитию тревожных симптомов и депрессии. К такому выводу пришли австралийские учёные из Университета Дикина.

Согласно проведённому среди примерно трёх тысяч добровольцев опросу, результаты которого опубликованы в издании BMC Public Health, выяснилось, что те, кто в течение суток больше сидит, чувствуют себя подавленными и одинокими. Респонденты отвечали на вопрос, как долго они находятся в сидячем положении и как часто делают зарядку, а также с помощью специальных шкал определяли своё психическое самочувствие.

Некоторые участники опроса отмечали, что во время пандемии ковида их активность снизилась и они стали чувствовать себя более подавленными, тревожными и одинокими. Однако часть респондентов указывала, что вернула своё нормальное состояние, восстановив его в течение восьми недель с помощью тренировок, но те, кто продолжил вести сидячий образ жизни, всё также испытывали симптомы тревожности и депрессии.

Чтобы этого избежать, специалисты советуют увеличить физическую активность и заниматься спортом, что поспособствует выбросу гормона эндорфина. При этом исследователи подчёркивают, что материал носит информационный характер и при появлении первых симптомов лучше обратиться к специалисту.