Австралийские учёные связали развитие тревожности и депрессии с сидячим образом жизни
Чтобы этого избежать, нужно просто увеличить физическую активность и заниматься спортом. Однако при появлении признаков лучше проконсультироваться со специалистами.
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Малоподвижный образ жизни способствует развитию тревожных симптомов и депрессии. К такому выводу пришли австралийские учёные из Университета Дикина.
Согласно проведённому среди примерно трёх тысяч добровольцев опросу, результаты которого опубликованы в издании BMC Public Health, выяснилось, что те, кто в течение суток больше сидит, чувствуют себя подавленными и одинокими. Респонденты отвечали на вопрос, как долго они находятся в сидячем положении и как часто делают зарядку, а также с помощью специальных шкал определяли своё психическое самочувствие.
Некоторые участники опроса отмечали, что во время пандемии ковида их активность снизилась и они стали чувствовать себя более подавленными, тревожными и одинокими. Однако часть респондентов указывала, что вернула своё нормальное состояние, восстановив его в течение восьми недель с помощью тренировок, но те, кто продолжил вести сидячий образ жизни, всё также испытывали симптомы тревожности и депрессии.
Чтобы этого избежать, специалисты советуют увеличить физическую активность и заниматься спортом, что поспособствует выбросу гормона эндорфина. При этом исследователи подчёркивают, что материал носит информационный характер и при появлении первых симптомов лучше обратиться к специалисту.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные выявили пагубное влияние депрессии в молодости на умственные способности в старости. Риск нарушения когнитивных способностей в возрасте от 50 до 69 лет вследствие развития психического расстройства составляет 73%.
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