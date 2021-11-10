Вирусологи и врачи с сомнением отнеслись к способности чёрного перца мешать распространению ковида

Чтобы говорить об эффективности чёрного перца в борьбе с коронавирусом, нужно проведение соответствующих проверок, пока же говорить об этом бессмысленно. Такое мнение выразили российские вирусологи.

"Что касается того, можно ли реализовать вот такую находку учёных для реальной борьбы, это нуждается, конечно, в дальнейшей работе и в тщательной проверке с применением на животных моделях сначала, а потом на больных людях", — считает доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, слова которого приводит RT.

При этом он заметил, что попытки найти новые подходы к решению таких важных вопросов и являются задачей учёных, но если эту находку сразу предложат для борьбы с ковидом без проверок, это нехорошо.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласен с этим мнением и добавляет, что для начала результаты испытаний нужно опубликовать в рецензируемом журнале, тогда и можно будет обсуждать предметно эффективность этого продукта.

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что употребление чёрного перца не только не поможет в борьбе с коронавирусом, но и может навредить организму.

"То, что в пробирке в определённой дозировке происходит воздействие на размножение коронавируса, не значит, что если мы засыпем себе слизистые оболочки носа перцем, то будем защищены от заболевания", — цитирует медика "Москва 24".

Есть перец ложками и менять свои пищевые привычки не стоит, пока не появятся лекарственные препараты на основе приведённых данных. Кроме того, в этом случае есть риск возникновения гастрита. На сегодняшний же день продуктов, способных блокировать распространение инфекции, нет, предупредила доктор.