НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

Ранее с такой инициативой выступил глава центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, предложив добавить прививку от ковида в национальный календарь.

10 ноября, 09:56

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось. Об этом он сказал, комментируя предложение главы центра имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о добавлении прививки от коронавируса в национальный календарь.

"Никаких решений на этот счёт на федеральном уровне до сих пор не принималось", — сказал пресс-секретарь главы государства.

В Совфеде назвали разумным предложение Гинцбурга об обязательной вакцинации от ковида

В Совфеде назвали разумным предложение Гинцбурга об обязательной вакцинации от ковида

Напомним, что Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии. Специалист сравнил вирусную инфекцию с Карфагеном, который должен быть разрушен, и призвал тех, кто уже сделал прививку, "вдалбливать" необходимость этого остальным.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1