Песков: Решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось. Об этом он сказал, комментируя предложение главы центра имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о добавлении прививки от коронавируса в национальный календарь.

"Никаких решений на этот счёт на федеральном уровне до сих пор не принималось", — сказал пресс-секретарь главы государства.