Песков: Решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось
Ранее с такой инициативой выступил глава центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, предложив добавить прививку от ковида в национальный календарь.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось. Об этом он сказал, комментируя предложение главы центра имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о добавлении прививки от коронавируса в национальный календарь.
"Никаких решений на этот счёт на федеральном уровне до сих пор не принималось", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Напомним, что Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии. Специалист сравнил вирусную инфекцию с Карфагеном, который должен быть разрушен, и призвал тех, кто уже сделал прививку, "вдалбливать" необходимость этого остальным.
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