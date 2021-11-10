НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков прокомментировал появление нового видео с пытками заключённых

Проверки по ранее опубликованным кадрам уже ведутся, но говорить о результатах ещё рано, сообщили в Кремле.

10 ноября, 10:00

Фото © Pexels

Информация о новых видео с пытками и насилием над заключёнными будет изучена в рамках уже инициированных проверок. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться",  заверил представитель Кремля.

Опубликовано новое видео пыток заключённых в тюремной больнице под Саратовом

Опубликовано новое видео пыток заключённых в тюремной больнице под Саратовом

Ранее проект Gulagu.net опубликовал новое шокирующее видео с пытками и насилием над заключёнными, которое, как утверждается, снято в тюремной больнице в Саратовской области. Речь идёт о шести эпизодах, датированных с июля 2015 года по сентябрь 2020 года и снятых в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН.

Напомним, что скандал начался ещё в начале октября, когда в Сети появилось первое видео из саратовской больницы. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1