Песков прокомментировал появление нового видео с пытками заключённых

Информация о новых видео с пытками и насилием над заключёнными будет изучена в рамках уже инициированных проверок. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться", — заверил представитель Кремля.

Ранее проект Gulagu.net опубликовал новое шокирующее видео с пытками и насилием над заключёнными, которое, как утверждается, снято в тюремной больнице в Саратовской области. Речь идёт о шести эпизодах, датированных с июля 2015 года по сентябрь 2020 года и снятых в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН.