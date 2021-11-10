В Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате
О дате её проведения проинформируют отдельно, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле готовятся к тому, что ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы готовимся к тому, что [она пройдёт] в очном формате", — сказал официальный представитель Кремля, уточнив, что о сроках проведения пресс-конференции будет сообщено отдельно.
А ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке переговоров Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Однако пока нет точных договорённостей относительно того, когда может состояться саммит трёх лидеров, заметил он.
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