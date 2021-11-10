В Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате

В Кремле готовятся к тому, что ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к тому, что [она пройдёт] в очном формате", — сказал официальный представитель Кремля, уточнив, что о сроках проведения пресс-конференции будет сообщено отдельно.