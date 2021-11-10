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В Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате

О дате её проведения проинформируют отдельно, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

10 ноября, 10:00
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

В Кремле готовятся к тому, что ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к тому, что [она пройдёт] в очном формате", — сказал официальный представитель Кремля, уточнив, что о сроках проведения пресс-конференции будет сообщено отдельно.

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А ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке переговоров Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Однако пока нет точных договорённостей относительно того, когда может состояться саммит трёх лидеров, заметил он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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