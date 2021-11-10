В Польше потребовали ввести санкции против РФ из-за кризиса на границе с Белоруссией

Депутат нижней палаты польского парламента Януш Ковальский предложил ввести санкции в отношении России на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

"Польша должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Вместе с тем Ковальский отметил, что Варшава не может позволить Евросоюзу сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "В это играют Берлин и Вена", — добавил он.