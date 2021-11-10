В Польше потребовали ввести санкции против РФ из-за кризиса на границе с Белоруссией
Как отметил депутат Януш Ковальский, Варшава не может позволить ЕС сесть за стол переговоров с Москвой. "В это играют Берлин и Вена", — добавил он.
Фото © ТАСС / Damian Burzykowski / Newspix via ZUMA Press
Депутат нижней палаты польского парламента Януш Ковальский предложил ввести санкции в отношении России на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.
"Польша должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций", — написал он на своей странице в "Твиттере".
Вместе с тем Ковальский отметил, что Варшава не может позволить Евросоюзу сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "В это играют Берлин и Вена", — добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией. Как отметили в кабмине страны, в Минск направили информацию, что такая угроза существует, если республика "не прекратит свою деятельность".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно за колючее заграждение, многие беженцы получили ранения. Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
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