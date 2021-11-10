Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале следующего года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, всё возможно, реальных договорённостей пока нет. Как только они будут, мы сообщим", — сказал представитель Кремля, комментируя появившуюся информацию в СМИ о том, что лидеры РФ и США могут встретиться в начале 2022 года.