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Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена

Представитель Кремля отметил, что чётких договорённостей на данный момент нет, но "всё возможно".

10 ноября, 10:06

Владимир Путин с Джо Байденом на встрече в Женеве. Фото © Kremlin.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале следующего года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, всё возможно, реальных договорённостей пока нет. Как только они будут, мы сообщим", — сказал представитель Кремля, комментируя появившуюся информацию в СМИ о том, что лидеры РФ и США могут встретиться в начале 2022 года.

Путин намекнул на возможность новых встреч с Байденом

Путин намекнул на возможность новых встреч с Байденом

Ранее в Кремле рассказали, как визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву приблизил встречу Путина и Байдена. Напомним, Нуланд прибыла в столицу 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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