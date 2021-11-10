Песков раскрыл подробности разговора Путина и Лукашенко о миграционном кризисе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали диалога российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко о миграционном кризисе на границе республики с Польшей .

"Эта тема обсуждалась, разумеется. Президент Белоруссии, речь же идёт о ситуации на белорусско-польской границе в первую очередь, и президент рассказал своему российскому коллеге о том, что там происходит. Они обменялись мнениями", — сказал Песков журналистам.