Песков раскрыл подробности разговора Путина и Лукашенко о миграционном кризисе
Лидер Белоруссии рассказал, что происходит на границе с Польшей, и президенты обменялись мнениями.
Фото © ТАСС / Юрий Шамшур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали диалога российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко о миграционном кризисе на границе республики с Польшей.
"Эта тема обсуждалась, разумеется. Президент Белоруссии, речь же идёт о ситуации на белорусско-польской границе в первую очередь, и президент рассказал своему российскому коллеге о том, что там происходит. Они обменялись мнениями", — сказал Песков журналистам.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно за колючее заграждение, многие беженцы получили ранения. Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами. Пострадавшим оказали необходимую помощь.
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