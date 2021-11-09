Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

Президент России Владимир Путин провёл разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одной из основных тем для обсуждения стали итоги прошедшего заседания Высшего государственного совета Союзного государства, в частности вопросы двустороннего сотрудничества стран.