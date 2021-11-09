Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
Главы двух государств также в ходе беседы договорились о продолжении контактов.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин провёл разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одной из основных тем для обсуждения стали итоги прошедшего заседания Высшего государственного совета Союзного государства, в частности вопросы двустороннего сотрудничества стран.
"Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах", — говорится на сайте Кремля.
Напомним, что в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло 4 ноября, Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.
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