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Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

Главы двух государств также в ходе беседы договорились о продолжении контактов.

9 ноября, 12:51
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин провёл разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одной из основных тем для обсуждения стали итоги прошедшего заседания Высшего государственного совета Союзного государства, в частности вопросы двустороннего сотрудничества стран.

"Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах", — говорится на сайте Кремля.

Путин и Лукашенко высоко оценили принятые на Высшем госсовете решения

Путин и Лукашенко высоко оценили принятые на Высшем госсовете решения

Напомним, что в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло 4 ноября, Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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