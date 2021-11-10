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В Кремле рассказали о судьбе QR-кодов после окончания пандемии

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данный момент никто не может спрогнозировать, когда она наконец завершится.

10 ноября, 10:17

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Власти России на данный момент не рассматривают возможность сохранения QR-кодов для граждан после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Названы возможные сроки ввода QR-кодов в самолётах

Названы возможные сроки ввода QR-кодов в самолётах

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле открестились от вопроса о введении QR-кодов на транспорте. Как пояснил Песков, эта тема находится в ведении правительственного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Между тем глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сделал прогноз, что новые волны пандемии будут возникать каждые три месяца, если в короткие сроки как можно больше граждан не пройдёт вакцинацию и не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.

Пассажиры оценили введение QR-кодов на транспорте

Пассажиры оценили введение QR-кодов на транспорте

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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