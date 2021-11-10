В Кремле рассказали о судьбе QR-кодов после окончания пандемии

Власти России на данный момент не рассматривают возможность сохранения QR-кодов для граждан после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле открестились от вопроса о введении QR-кодов на транспорте. Как пояснил Песков, эта тема находится в ведении правительственного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.