Комик Денис Чужой рассказал, что им заинтересовалась полиция

Стендап-комик Денис Чужой рассказал, что после публикации его концерта "Дальше сам" на YouTube им якобы заинтересовалась полиция. Этим артист поделился с подписчиками в "Инстаграме".

"На малой родине полиция пробивает мои контакты через общих знакомых. Не знаю зачем, но до концерта такого не случалось буквально ни разу", — написал комик.

Он также опубликовал скрин переписки со знакомым, который рассказал, что полиция интересовалась настоящей фамилией артиста. Позже Чужой сообщил, что уже съездил к правозащитникам.

Отметим, что в своём третьем сольном концерте комик шутит о кино 80-х и 90-х годов прошлого века, а также касается тем религии и политики.