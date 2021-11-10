Комик Денис Чужой рассказал, что им заинтересовалась полиция
По словам артиста, правоохранители уточняли настоящую фамилию, а также ищут его контакты через общих знакомых.
Денис Чужой. Фото © Instagram / fe_city_boy
Стендап-комик Денис Чужой рассказал, что после публикации его концерта "Дальше сам" на YouTube им якобы заинтересовалась полиция. Этим артист поделился с подписчиками в "Инстаграме".
"На малой родине полиция пробивает мои контакты через общих знакомых. Не знаю зачем, но до концерта такого не случалось буквально ни разу", — написал комик.
Он также опубликовал скрин переписки со знакомым, который рассказал, что полиция интересовалась настоящей фамилией артиста. Позже Чужой сообщил, что уже съездил к правозащитникам.
Отметим, что в своём третьем сольном концерте комик шутит о кино 80-х и 90-х годов прошлого века, а также касается тем религии и политики.
Ранее Лайф рассказывал, что, после того как в одном из эпизодов шоу "Игра" комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, поцеловал партнёра по команде Александра Панекина, игравшего жениха, разгорелся скандал. Этот фрагмент возмутил общественность. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал прекратить вещание канала, а юмористов отправить на исправительные работы. В конечном итоге против телеканала ТНТ возбудили дело о гей-пропаганде. Также сообщалось, что соответствующая информация была направлена в Роскомнадзор.
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