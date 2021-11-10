Политолог предложила не ждать прорыва от возможной новой встречи Путина и Байдена

Даже если новый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится, ожидать каких-то прорывов по его итогам не стоит. Скорее всего, стороны будут обсуждать прошедшую в июне первую встречу глав государств в Женеве. Такое мнение высказала политолог Наталия Елисеева.

"Ожидать какого-то прорыва не стоит. Ни США, ни Россия не готовы поступиться своими принципами, чтобы наладить партнёрство", — цитирует её телеканал "360".