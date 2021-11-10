Политолог предложила не ждать прорыва от возможной новой встречи Путина и Байдена
В глобальном сотрудничестве после первого саммита ничего особо не изменилось, и каждая сторона придерживается собственного вектора развития.
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Даже если новый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится, ожидать каких-то прорывов по его итогам не стоит. Скорее всего, стороны будут обсуждать прошедшую в июне первую встречу глав государств в Женеве. Такое мнение высказала политолог Наталия Елисеева.
"Ожидать какого-то прорыва не стоит. Ни США, ни Россия не готовы поступиться своими принципами, чтобы наладить партнёрство", — цитирует её телеканал "360".
По словам Елисеевой, в глобальном сотрудничестве ничего особо не изменилось и каждая сторона придерживается собственного вектора развития. При этом Россия в своё время пыталась наладить диалог, однако шагов навстречу со стороны США не увидела. Даже после саммита, на котором президенты анонсировали развитие сотрудничества по разным направлениям, случились проблемы и конфликты, включая продолжение дипломатических столкновений, напомнила политолог.
Ранее Джо Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание "использовать всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и укрепить критическую инфраструктуру США". При этом в Кремле заявили, что не располагают детальной информацией, и никак не прокомментировали это заявление.
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