Космонавт назвал обычным делом манёвры МКС из-за мусора

Время от времени Международной космической станции приходится маневрировать от космического мусора, это обычный процесс, рассказал космонавт Денис Ефремов, комментируя запланированное на вечер 10 ноября уклонение от китайского мусора.

"МКС довольно часто совершает манёвры для того, чтобы увернуться от различных объектов, летающих в космосе. Как правило, космического мусора", — приводит его слова телеканал "360".

Космонавт заметил, что сейчас не существует жёстких правил, которые бы регламентировали количество отходов, оставляемых на орбите космическими державами, однако чем больше мусора в космосе становится, — а это и компоненты ракет, и старые спутники, — тем опаснее и сложнее становятся манёвры по уклонению от него.