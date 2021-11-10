Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию в ситуации с миграционным кризисом
И.о. канцлера ФРГ назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" беженцев со стороны "белорусского режима".
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Об этом написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в "Твиттере".
"Канцлер Меркель сегодня провела разговор с президентом Путиным по ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов со стороны белорусского режима является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", — говорится в его сообщении.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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