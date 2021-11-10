НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию в ситуации с миграционным кризисом

И.о. канцлера ФРГ назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" беженцев со стороны "белорусского режима".

10 ноября, 11:11
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Об этом написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в "Твиттере".

"Канцлер Меркель сегодня провела разговор с президентом Путиным по ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов со стороны белорусского режима является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", — говорится в его сообщении.

Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1