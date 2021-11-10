Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию в ситуации с миграционным кризисом

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Об этом написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в "Твиттере" .

"Канцлер Меркель сегодня провела разговор с президентом Путиным по ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов со стороны белорусского режима является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", — говорится в его сообщении.