Осуждённого за растление мальчиков настоятеля храма в ЕАО лишили сана

Церковный суд Биробиджанской епархии Русской православной церкви лишил священного сана настоятеля храма Пророка Илии в селе Амурзет Еврейской автономной области иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова), которого ранее приговорили к 18 годам колонии за растление более 50 мальчиков. Об этом сообщается на сайте епархии.

"На заседании 9 ноября Епархиальный церковный суд, руководствуясь сводом канонических правил, принимая во внимание признание запрещённым в служении иеромонахом Спиридоном (Абрамовым) своей вины в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, нарушении им монашеских обетов и священнической присяги, постановил признать, что его греховные деяния подпадают, в частности, под действие канонических правил: Правило 25 Святых Апостолов, Правила 32, 51 и 70 святителя Василия Великого. На этом основании запрещённый в служении иеромонах признан подлежащим извержению из священного сана", — говорится в релизе.

Отмечается, что решение Епархиального церковного суда будет направлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.