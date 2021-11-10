В Кирове 14 студентов получили ожоги глаз из-за невыключенной бактерицидной лампы

Сразу 14 студентов Волго-Вятского колледжа информатики, финансов, права, управления в Кирове получили ожоги роговицы глаз из-за бактерицидной лампы, которую вовремя не выключили во время занятий. Областная прокуратура сообщила о начале проверки.

По данным ведомства, всё произошло 9 ноября. Учащиеся обратились за медицинской помощью, им поставили диагноз "ожог роговицы глаза первой степени". Прокуратура Ленинского района города проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, к проверке привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство даст оценку соблюдению должностными лицами колледжа требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры. В учебном заведении пока не прокомментировали случившееся.