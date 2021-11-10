Netflix анонсировал съёмки второго сериала в России — с Петровым в главной роли

Стриминговый сервис Netflix объявил о начале съёмок второго сериала в России. Это будет психологическая драма, в которой главную роль исполнит Александр Петров. Об этом сообщает пресс-служба платформы в посте в "Фейсбуке".

"Эта история пропитана самоиронией с драматической трансформацией героя. Лично для меня это захватывающий опыт и путешествие в миры, с которыми я ещё не сталкивался", — приводятся слова режиссёра Эдуарда Оганесяна, известного по сериалу "Чики".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Netflix, сериал расскажет историю известного человека, который оказывается в центре "разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой". Название сериала ещё не придумано.