Актриса Агния Дитковските родила третьего ребёнка
Артистка опубликовала фото с беременным животом, отметив, что малыш появился на свет 3 ноября. При этом пол и имя малыша пока не известны.
Фото © Instagram / ditkovskyte
Российская актриса и певица Агния Дитковските стала мамой в третий раз. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram.
Артистка опубликовала фото с округлившимся животом, отметив, что малыш появился на свет 3 ноября. При этом пол и имя ребёнка пока не известны.
Ранее Лайф сообщал, что Дитковските тайно вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. Бракосочетание сопровождалось только ужином в ресторане в тесном кругу. Об их романе стало известно в начале февраля. К тому времени пара уже состояла в отношениях несколько месяцев и успела съездить в романтическое путешествие на Мальдивы.
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