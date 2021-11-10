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Актриса Агния Дитковските родила третьего ребёнка

Артистка опубликовала фото с беременным животом, отметив, что малыш появился на свет 3 ноября. При этом пол и имя малыша пока не известны.

10 ноября, 10:49

Фото © Instagram / ditkovskyte

Российская актриса и певица Агния Дитковските стала мамой в третий раз. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram.

Артистка опубликовала фото с округлившимся животом, отметив, что малыш появился на свет 3 ноября. При этом пол и имя ребёнка пока не известны.

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Ранее Лайф сообщал, что Дитковските тайно вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. Бракосочетание сопровождалось только ужином в ресторане в тесном кругу. Об их романе стало известно в начале февраля. К тому времени пара уже состояла в отношениях несколько месяцев и успела съездить в романтическое путешествие на Мальдивы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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