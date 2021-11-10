Актриса Агния Дитковските родила третьего ребёнка

Российская актриса и певица Агния Дитковските стала мамой в третий раз. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram.

Артистка опубликовала фото с округлившимся животом, отметив, что малыш появился на свет 3 ноября. При этом пол и имя ребёнка пока не известны.