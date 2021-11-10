Джигурда рассказал о просьбах Ефремова перестать бороться за его свободу
По словам шоумена, у него на руках было заключение "смелого эксперта" Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказал факт того, что за рулём сидел не актёр.
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Эпатажный шоумен Никита Джигурда заявил, что российский актёр театра и кино Михаил Ефремов несколько раз просил перестать доказывать его невиновность в смертельной аварии в центре Москвы. Как рассказал артист в беседе с РИА ФАН, он провёл собственное расследование и старался помочь Ефремову, предоставляя адвокатов.
"Трижды он просил меня перестать доказывать его невиновность, несмотря на то что у меня на руках было и есть заключение смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказывал факт того, что не Михаил Ефремов сидел за рулём. Более того, перед заседанием Мосгорсуда заключение эксперта Юрия Макеева было в деле Михаила Ефремова. Я с Юрием Макеевым и наши адвокаты должны были быть на заседании Мосгорсуда. <...> Однако на заседание нас, по беспределу, не пустили приставы, из уважения ко мне сказав, кто им дал приказ", — сказал Джигурда.
Шоумен отметил, что если бы он вместе с экспертом оказался на заседании, то невиновность актёра была бы доказана. Однако позже сам Ефремов попросил артиста не вмешиваться в дела. По мнению Джигурды, это может быть связано с "неким шантажом". Он отметил, что "некие силы" ставят осуждённого актёра в определённые условия, которые, по всей вероятности, "настолько жестокие, что он вынужден их выполнять ценой потери здоровья, отбывания срока в колонии".
Джигурда добавил, что нужно направить на имя президента России прошение о помиловании Ефремова, так как сейчас его защищают "лжеадвокаты", а в деле якобы существует много доказательств невиновности артиста.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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