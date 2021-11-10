Джигурда рассказал о просьбах Ефремова перестать бороться за его свободу

Эпатажный шоумен Никита Джигурда заявил, что российский актёр театра и кино Михаил Ефремов несколько раз просил перестать доказывать его невиновность в смертельной аварии в центре Москвы. Как рассказал артист в беседе с РИА ФАН, он провёл собственное расследование и старался помочь Ефремову, предоставляя адвокатов.

"Трижды он просил меня перестать доказывать его невиновность, несмотря на то что у меня на руках было и есть заключение смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказывал факт того, что не Михаил Ефремов сидел за рулём. Более того, перед заседанием Мосгорсуда заключение эксперта Юрия Макеева было в деле Михаила Ефремова. Я с Юрием Макеевым и наши адвокаты должны были быть на заседании Мосгорсуда. <...> Однако на заседание нас, по беспределу, не пустили приставы, из уважения ко мне сказав, кто им дал приказ", — сказал Джигурда.

Шоумен отметил, что если бы он вместе с экспертом оказался на заседании, то невиновность актёра была бы доказана. Однако позже сам Ефремов попросил артиста не вмешиваться в дела. По мнению Джигурды, это может быть связано с "неким шантажом". Он отметил, что "некие силы" ставят осуждённого актёра в определённые условия, которые, по всей вероятности, "настолько жестокие, что он вынужден их выполнять ценой потери здоровья, отбывания срока в колонии".