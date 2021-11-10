Мурашко допустил уголовное наказание для врачей-антипрививочников

Медики в нынешних эпидемиологических условиях должны быть более продвинутыми, а для борьбы с врачами-антипрививочниками есть разные пути, в том числе и статьи в Уголовном кодексе. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Есть несколько путей, в том числе в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто фактически, мало того что сам создаёт угрозу. Не надо быть пророком, мы же видим сегодня, как медицинские работники-антиваксеры заболели", — сказал он на заседании думского Комитета по охране здоровья.

При этом Мурашко заметил, что не призывает к резким движениям, однако в данной ситуации медики должны быть "более продвинутыми". Сегодня надо занимать достаточно жёсткую позицию в борьбе с вирусом, и она заключается в вакцинации населения, добавил он.

Помощник министра Алексей Кузнецов опроверг РИА "Новости" информацию о том, что Мурашко якобы предложил ввести уголовное наказание, и заметил, что глава Минздрава говорил лишь о ставящем под угрозу жизнь и здоровье граждан поведении врачей. На заседании министр отверг предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс.