НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко допустил уголовное наказание для врачей-антипрививочников

Сегодня следует занимать достаточно жёсткую позицию в борьбе с вирусом, и она заключается в вакцинации населения от ковида, заметил глава Минздрава.

10 ноября, 10:31
<p>Михаил Мурашко. Фото © <a href="https://minzdrav.gov.ru/news/2021/10/25/17673-mihail-murashko-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-sotrudnikam-natsionalnogo-meditsinskogo-issledovatelskogo-tsentra-ftiziopulmonologii-i-infektsionnyh-zabolevaniy-minzdrava-rossii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав РФ</a></p>

Михаил Мурашко. Фото © Минздрав РФ

Медики в нынешних эпидемиологических условиях должны быть более продвинутыми, а для борьбы с врачами-антипрививочниками есть разные пути, в том числе и статьи в Уголовном кодексе. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Есть несколько путей, в том числе в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто фактически, мало того что сам создаёт угрозу. Не надо быть пророком, мы же видим сегодня, как медицинские работники-антиваксеры заболели", — сказал он на заседании думского Комитета по охране здоровья.

Мурашко ответил на вопрос о необходимом для защиты от ковида уровне антител

Мурашко ответил на вопрос о необходимом для защиты от ковида уровне антител

При этом Мурашко заметил, что не призывает к резким движениям, однако в данной ситуации медики должны быть "более продвинутыми". Сегодня надо занимать достаточно жёсткую позицию в борьбе с вирусом, и она заключается в вакцинации населения, добавил он.

Помощник министра Алексей Кузнецов опроверг РИА "Новости" информацию о том, что Мурашко якобы предложил ввести уголовное наказание, и заметил, что глава Минздрава говорил лишь о ставящем под угрозу жизнь и здоровье граждан поведении врачей. На заседании министр отверг предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс.

Песков: Решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

Песков: Решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила о сохранении ограничений по ковиду в регионах России. Сейчас ситуация с инфекцией в нашей стране сложная, отметила она.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1