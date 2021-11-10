"Спартаку" разрешили проводить матч против "Наполи" с 30-процентной заполняемостью трибун
Встреча состоится в столице 24 ноября на "Открытие банк арене". Начало игры — в 18:30 по московскому времени.
Фото © ТАСС/Олег Бухарев
Матч группового этапа Лиги Европы "Спартак" — "Наполи" пройдёт в Москве с 30-процентной заполняемостью трибун. Об этом Sport24 рассказал пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.
"Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против "Наполи" со зрителями. Порядок допуска прежний — 30 процентов от вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. В ближайшее время запустим билетную программу", — заявил Зеленов.
Напомним, встреча состоится на "Открытие банк арене" 24 ноября в 18:30. После четырёх игр "Спартак" в таблице занимает последнее место, имея в активе четыре очка.
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