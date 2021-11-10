"Отношусь с юмором": Звезда "Кривого зеркала" Морозов заступился за поцеловавшихся в шоу "Игра" комиков
Собеседник отметил, что юмористы зачастую шутят и про представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако никто за это их не наказывает. Поэтому "сжигать сейчас Дорохова и ТНТ" — уже перебор.
Александр Морозов. Фото © Instagram / morozov_artist
Известный российский юморист и актёр "Кривого зеркала" Александр Морозов заступился за комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина, которые поцеловались в эфире комедийной программы "Игра" на телеканале ТНТ.
"Это всё-таки взрослая передача. Мне, конечно же, было противно смотреть, но я отношусь к этому с юмором. Надо всё же вахту с баней отличать. Это сложная грань, я понимаю. Но это просто юмор для взрослых", — сказал Морозов в беседе с Лайфом.
Звезда "Кривого зеркала" отметила, что юмористы зачастую шутят и про представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако никто за это их не наказывает. Поэтому, как считает собеседник, "сжигать сейчас Дорохова и ТНТ" — уже перебор. Морозов добавил, что, если в отношении комиков всё-таки заведут уголовное дело, он устроит пикет в их защиту.
Напомним, скандал разгорелся после того, как в одном из эпизодов шоу "Игра" комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, поцеловал партнёра по команде Александра Панекина, игравшего жениха. Этот фрагмент возмутил общественность. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал прекратить вещание канала, а юмористов отправить на исправительные работы. В конечном итоге против телеканала ТНТ возбудили дело о гей-пропаганде. Также сообщалось, что соответствующая информация была направлена в Роскомнадзор.
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