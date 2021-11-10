Известный российский юморист и актёр "Кривого зеркала" Александр Морозов заступился за комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина, которые поцеловались в эфире комедийной программы "Игра" на телеканале ТНТ.

"Это всё-таки взрослая передача. Мне, конечно же, было противно смотреть, но я отношусь к этому с юмором. Надо всё же вахту с баней отличать. Это сложная грань, я понимаю. Но это просто юмор для взрослых", — сказал Морозов в беседе с Лайфом.

Звезда "Кривого зеркала" отметила, что юмористы зачастую шутят и про представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако никто за это их не наказывает. Поэтому, как считает собеседник, "сжигать сейчас Дорохова и ТНТ" — уже перебор. Морозов добавил, что, если в отношении комиков всё-таки заведут уголовное дело, он устроит пикет в их защиту.