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В Роспотребнадзоре заявили, что большинство регионов России прошло пик по ковиду

Крупные субъекты уже начали выходить на этап стабилизации ситуации, уточнил Александр Горелов.

10 ноября, 10:42
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Нерабочие дни дали свой эффект, и во многих регионах России темпы прироста новых случаев заражения ковидом замедлились. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам всё же удалось разорвать цепочки заражений. Мы видим, что в большинстве регионов темпы прироста новых случаев замедлились", — приводит его слова ТАСС.

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Горелов выразил надежду, что пик заболеваемости большинство регионов прошло и крупные субъекты уже начали выходить на этап стабилизации.

Ранее в Кремле рассказали о судьбе QR-кодов после окончания пандемии. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент никто не может спрогнозировать, когда она наконец завершится.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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